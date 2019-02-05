HABER

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, esnafa cep telefonu numarasını dağıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 09:00 | Son Güncelleme

Yeşiltepe Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, esnafa kendi cep telefonu numarasının yazılı olduğu kartvizitleri dağıttı.31 Mart yerel seçimleri öncesinde esnafla sık sık bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy’un son durağı Yeşiltepe Mahallesi oldu.

Yeşiltepe Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, esnafa kendi cep telefonu numarasının yazılı olduğu kartvizitleri dağıttı.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde esnafla sık sık bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy’un son durağı Yeşiltepe Mahallesi oldu. Konyalı Cami’de start veren Arısoy, mahalle esnafını dükkanlarında ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
Arısoy, mahalle esnafına ön yüzünde kendi cep telefonu numarasının bulunduğu, arka yüzünde ise biyografisinin yer aldığı kartvizitleri dağıttı. Telefonunun 24 saat açık olduğunu belirten Arısoy istek, öneri ve şikayetleri arayarak söyleyebileceklerini ifade etti.
Arısoy, sömestr tatilinin ardından ilk ders gününün çıkışında öğrencilerle karşılaştı. Öğrencilere derslerine çalışmaları yönünde tavsiyeler vererek velilerine selam gönderdi. Ziyaretler esnasında öğrencilere ve esnafa atkı dağıttı.
Esnaf ziyaretlerinin son adresi bir mobilya mağazası oldu. Mağaza sahiplerinin taziyesi olduğunu öğrenen Arısoy, merhum için dua okudu. Yeşiltepe esnaf ziyaretlerini burada sonlandıran Arısoy, farklı mahallerde saha çalışmasına devam etmek üzere ayrıldı.

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddettiLambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti
DSP’nin İzmir Büyükşehir adayı Karakülçe olduDSP’nin İzmir Büyükşehir adayı Karakülçe oldu

En Çok Okunan Haberler

Artık kesinleşti! Erdoğan'dan flaş atama!

Artık kesinleşti! Erdoğan'dan flaş atama!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Pazar yerini kana buladılar! Çok sayıda gözaltı var!

Pazar yerini kana buladılar! Çok sayıda gözaltı var!

Evlerine kadar takip edip, baba ve oğluna kurşun yağdırdılar

Evlerine kadar takip edip, baba ve oğluna kurşun yağdırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı!

32 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.