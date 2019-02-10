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AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy: “Okulların temizliğini de belediye olarak biz üstümüze alacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

‘Söz Sizde’ toplantıları kapsamında Nuripaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Zeytiburnu Adayı Ömer Arısoy, “Okulların temizliğini de belediye olarak biz üstümüze alacağız.

‘Söz Sizde’ toplantıları kapsamında Nuripaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Zeytiburnu Adayı Ömer Arısoy, “Okulların temizliğini de belediye olarak biz üstümüze alacağız. Böylelikle okulların fiziki donanımını, temizliğini ve yeniden yapımını Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte biz üstleneceğiz” dedi.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ‘Söz Sizde’ toplantılarıyla saha çalışmasına hız kazandırdı. Her gün Zeytinburnu’nda bir mahalleyi dolaşarak vatandaşları toplantıya davet eden Arısoy’un bugünkü durağı Nuripaşa Mahallesi oldu. AK Parti Zeytinburnu ilçe teşkilatı da saha çalışmasında Arısoy’a eşlik etti.
AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Nuripaşa Mahallesi’nin sokaklarını tek tek gezerek vatandaşlara karanfil dağıttı. Soğuk kış günleri için vatandaşların boynuna atkı takan Arısoy, ‘Söz Sizde’ toplantıları için çağrıda bulundu. Arısoy üzerinde kendi cep telefonu numarasının yazıldığı olduğu kartvizitleri vatandaşlara dağıtarak telefonunun 24 saat açık olduğunu söyledi.
Nuripaşa Mahallesi’nde düzenlenen ‘Söz Sizde’ toplantısına katılan Arısoy, vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikayetleri not etti.

“Sahile kesintisiz erişim sağlanacak”
Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Arısoy, “Marmaray’ın üstünü büyük bir rekreasyon, yeşil alan olarak düzenliyoruz. İnşaatı başladı, başlayacak. İnşallah orası bittiğinde Marmaray’ın üstü büyük bir dinlenme, eğlenme, koşu parkuru, gezi parkuru haline gelecek. Hem de sahile kesintisiz erişim sağlanacak” dedi.

“Okulların temizliğini de belediye olarak biz üstümüze alacağız”
Arısoy, “Zeytinburnu cami temizliği konusunda bütün İstanbul’a ve Türkiye’ye örnek oldu. İnşallah okulların temizliğini de belediye olarak biz üstümüze alacağız. Böylelikle okulların fiziki donanımını temizliğini ve yeniden yapımını Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte biz üstleneceğiz. Müfredatı Milli Eğitim Bakanlığımız geliştirecek. Biz burada inşallah Zeytinburnu’nda eğitimde kaliteyi konuşuyor olacağız. Yeni epey bir okul yaptık. Nüfusumuz hakikaten çok çabuk arttı. En geç 5 yıl sonra tekli eğitime geçeceğiz. Bunu da burada kaydedin. Bizim sözümüzdür” dedi.
Arısoy, toplantının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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