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AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy: “Assos Yaz Kampını belli dönemlerde engellilerimize tahsis edeceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda yaşayan engellilerle buluşarak projelerini anlatan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Uzmanlarla görüşerek Assos Yaz Kampını belli dönemlerde engellilerimize tahsis edeceğiz” dedi.AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde Zeytinburnu’nda yaşayan engelli seçmenle kahvaltı programında buluştu.

Zeytinburnu’nda yaşayan engellilerle buluşarak projelerini anlatan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Uzmanlarla görüşerek Assos Yaz Kampını belli dönemlerde engellilerimize tahsis edeceğiz” dedi.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde Zeytinburnu’nda yaşayan engelli seçmenle kahvaltı programında buluştu. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kent Konseyi Başkanı Cemal Merdan ve engelli aileleri katıldı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana engellilere verilen desteği ifade etti.
“AKDEM, hepimize daha rahat yetecek hale gelecek”
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ise Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) çalışma alanını ve fiziki kapasitesini arttıracaklarını vurgulayarak, "Bunu oradaki arkadaşlarla birlikte çalıştık. Bazı hazırlıklarımız var. İnşallah AKDEM, hepimize daha rahat yetecek hale gelecek. Önümüzdeki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyemizin(İBB) de Engelliler Koordinasyon Merkezi’ni Zeytinburnu’nda açmak gibi bir niyetimiz olacak. İnşallah sizin desteklerinizle İBB Başkanımız Binali Yıldırım’dan da bunu rica edeceğiz. Burada bu yavrularımıza, gençlerimize dair hizmetlerimizin yeter hale gelmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.
“Assos Yaz Kampını belli dönemlerde engellilerimize tahsis edeceğiz”
Zeytinburnu Belediyesi’nin Assos Yaz Kampından söz eden belediye başkan adayı Ömer Arısoy, “Uzmanlarla görüşerek bu Assos Yaz Kampını belli dönemlerde engellilerimize tahsis edeceğiz. Tatil yapma imkanı bulamayan, nakilde problemi olmayan bütün engelli aileler için yazın belli dönemlerini engelli ailelerimize tahsis edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Havuzlarımızın bazı saatlerini sadece engellilere ayıracağız”
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’muzda iki tane yüzme havuzu var. Bu yüzme havuzuna engellilerimiz alınamıyordu. Bunu da yine uzmanlarla konuşarak gözetim altında havuzlarımızın bazı saatlerini sadece engellilere ayıracağız. Bunun dışında araçlarımız yetmiyor. İnşallah araçlarımızı daha da arttırarak servis hizmetlerimizi daha da yaygınlaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Zeytinburnu Belediyesi’nin imkanları geliştikçe engellilerin hizmetine sunmaktan geri kalmayacağını ifade eden Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

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