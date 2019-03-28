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AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy: “Biz Zeytinburnu için yeni ve beyaz bir sayfayız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 09:13 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nu sokak sokak gezerek halkla buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “El birliğiyle iyi bir sinerji oluşturarak önümüzdeki dönem yeni bir sayfa açmak istiyoruz.

Zeytinburnu’nu sokak sokak gezerek halkla buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “El birliğiyle iyi bir sinerji oluşturarak önümüzdeki dönem yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Biz Zeytinburnu için yeni ve beyaz bir sayfayız” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala vatandaş temaslarına hız kattı. Arısoy, ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliği kapsamında Gökalp Mahallesi’ni gezerek halkla buluştu. Vatandaşların balkonlarından sarkıttığı sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Zeytinburnulu vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaşan Arısoy, kararsız seçmenlerle sohbet ederek destek sözü aldı. Elindeki mikrofonla halka hitap eden Arısoy, yerel seçimler için destek isteyerek hayata geçirmeyi planladığı projeleri aktardı.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy konuşmasında, “Bizim bütün derdimiz sizlere hizmet etmek. Bunun için burada bütün toplumun katmanlarıyla el birliğiyle iyi bir sinerji oluşturacak önümüzdeki dönem yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Biz Zeytinburnu için yeni ve beyaz bir sayfayız. Bütün hemşehrilerimden, komşularımdan dua ve destek bekliyorum. Bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Desteği esirgemeyeceğinizi biliyoruz” dedi.

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