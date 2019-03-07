AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy pazarcı önlüğünü giyerek satış yaptı

Zeytinburnu’ndaki Çarşamba pazarını ziyaret eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, pazarcı önlüğünü giyerek satış yaptı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi siyasetin nabzını pazarda tuttu.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahallesi’nde kurulan çarşamba pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek hayalindeki Zeytinburnu’ndan söz etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Arısoy, pazar tezgahının arkasına geçerek pazarcı önlüğünü giydi.

Müşterilere sebze-meyve satışı yaptı.

Arısoy, pazar ziyaretinin ardından Nuripaşa Mahallesi’nde ‘Sevgi Yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Elinde mikrofonla sokakları tek tek gezerek 25 farklı projesinden söz etti. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere projelerin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Çay ocağını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Sahilpark Evleri Sitesi sakinleriyle buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, akıllarda kalan soruları yanıtladı. Giresun PİR-BUL Derneği’nde istek ve önerilere kulak verdi.