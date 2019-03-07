HABER

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy pazarcı önlüğünü giyerek satış yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’ndaki Çarşamba pazarını ziyaret eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, pazarcı önlüğünü giyerek satış yaptı.

Zeytinburnu’ndaki Çarşamba pazarını ziyaret eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, pazarcı önlüğünü giyerek satış yaptı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi siyasetin nabzını pazarda tuttu.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahallesi’nde kurulan çarşamba pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek hayalindeki Zeytinburnu’ndan söz etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Arısoy, pazar tezgahının arkasına geçerek pazarcı önlüğünü giydi.
Müşterilere sebze-meyve satışı yaptı.

Arısoy, pazar ziyaretinin ardından Nuripaşa Mahallesi’nde ‘Sevgi Yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Elinde mikrofonla sokakları tek tek gezerek 25 farklı projesinden söz etti. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere projelerin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Çay ocağını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Sahilpark Evleri Sitesi sakinleriyle buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, akıllarda kalan soruları yanıtladı. Giresun PİR-BUL Derneği’nde istek ve önerilere kulak verdi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde aday tanıtım toplantısına katıldı. Burada yüzlerce Kastamonulu vatandaşla buluşan Arısoy’a, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve dernek başkanları eşlik etti. Arısoy konuşmasında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevindeyken Kastamonu’ya yaptığı hizmetlerden bahsetti. Projelerini vatandaşlarla paylaşan Arısoy, “Bu memlekete hizmeti biz getirdik, yine biz getireceğiz” dedi.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’
Koyun altız yavruladıKoyun altız yavruladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tehlikeli gerginlik! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!

Tehlikeli gerginlik! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!

Rusya'dan ABD'ye nükleer füze tehdidi!

Rusya'dan ABD'ye nükleer füze tehdidi!

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 7 ilde ilaç operasyonu! Aralarında doktor ve eczacılar da var

7 ilde operasyon! Aralarında doktor ve eczacılar da var

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Burası Kutup bölgesi değil, Şırnak

Burası Kutup bölgesi değil, Şırnak

1362 metrelik tünelle sorun çözülecek

1362 metrelik tünelle sorun çözülecek

Günlük burç yorumları 7 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, balık burcunda ilerlerken neler olacak?

Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti (Ertuğrul Akbay kimdir?)

Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.