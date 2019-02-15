AK Parti Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy Türkiye’nin konuştuğu konuya noktayı koydu

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olan Ömer Arısoy, Zeytinburnu’na ilişkin projelerini anlattı. 1999 ile 2014 yılları arasında Murat Aydın Başkanlığı’nda Zeytinburnu’na 15 yıl hizmet ettiğini kaydeden Arısoy, “Zeytinburnu’nun nereden nereye geldiğini en iyi olarak hemşerilerimiz biliyor. Zeytinburnu temel belediyecilik meselelerini büyük oranda çözmüş bir belediyedir. Altyapı sorunu yok, aydınlandırmasıyla, ışıklandırmasıyla bütün meselelerini çözmüş bir belediyedir. Mesela bir ilçe belediyesinin en temel görevi olan temizlik meselesi, Zeytinburnu’nun hiç gündeminde problem olarak yoktur. Kültürel ve sosyal faaliyetlerde Türkiye’ye öncü işlerimiz oldu. Bütün Türkiye’ye sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tavsiye edilmiş olan Millet Kıraathanesi, Zeytinburnu’ndan başlamış bir faaliyettir.” dedi. YENİ YER ALTI OTOPARKLARI GELİYOR Zeytinburnu’nda belediyecilik hizmeti olarak karşılarına çıkan en büyük problemin otopark ihtiyacı olduğunu kaydeden Ömer Arısoy, bu sorunun çözümü noktasında 1999’dan bu yana Zeytinburnu’na çok sayıda otopark kazandırdıklarını, Türkiye’nin ilk yeraltı otoparkını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte Zeytinburnu’nda yaptıklarını belirtti. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ömer Ulusoy şöyle konuştu;

“Önümüzdeki dönem için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binalı Yıldırım ile birlikte Zeytinburnu’nda bir stadyum inşa edeceğiz. Stadyumun altına da büyük bir otopark yapmaya ilişkin bir projemiz var. Bu çalışma, hem Marmaray’dan kaynaklı hem de o bölgedeki ticaret hacmi dolayısıyla oluşan otopark ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Bunun dışında, Maltepe Mahallesi, Beştelsiz Mahallesi ve Sümer Mahallesi’nde yapılacak yer altı otoparkları projelendirildi. Büyükşehir Belediyemizin rehberliği ve desteğiyle önümüzdeki dönem bunları faaliyete geçirmek mümkün olacak.” TRAMVAY YOLU YER ALTINA ALINACAK Zeytinburnu’nun tam ortasında yer alan askeri lojmanların yerine yapılan yeni lojmanların yıkılarak ilçenin kalbinde çok büyük bir Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini veren Ömer Arısoy, millet kıraathanelerinin de sayılarının artırılacağını kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçen çok önemli bir projenin daha müjdesini veren Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy tramvayın Zeytinburnu’ndan geçen bölümü olan ve zemin olarak da büyük problem oluşturan Seyitnizam’dan Mithatpaşa’ya kadar olan kısmının yer altına alınacağını açıkladı.

ZEYTİNBURNU TURİZM İÇİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK Zeytinburnu’nun kültür belediyeciliği konusunda yayınlarıyla, konferanslarıyla, sempozyumlarıyla seminerleriyle model bir belediye olduğunu, kendisini de Kültür Turizm Müsteşarlığına, Bakan Yardımcılığı’na taşıyan bir ilçe olduğuna vurgu yapan Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nun İstanbul’un turizm pastasından daha fazla pay alması için çok yoğun çalışma yapacaklarını belirterek “Yeni dönemde turizm meselesine daha fazla yoğunlaşacağız. Kültür Vadimiz boyunca, oradaki tarihi eserleri, kültür varlığımızı restore ettik. Hem burada olduğum dönemde, hem de burada bulunamadığım dört buçuk yıllık dönemde. Bu varlığı turizm içim bir cazibe merkezi haline getirme niyetimiz var ve çok güçlü unsurlarımız var. Panorama Şehir Müzesi var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tamamlamak üzere olduğu Kent Müzesi var. Devamındaki tarihi varlıklarla birlikte orası Sur boyunca bir destinasyon olmak yolunda imkanları taşıyor. Bunu koordine etmemizle Zeytinburnu turizmden daha fazla pay alacaktır” dedi.

OKULLARDA TEKLİ EĞİTİME GEÇİLECEK Okullar için projelendirdikleri çok önemli çalışmalar olduğunu belirten Ömer Arısoy Milli Emlak, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile birlikte Zeytinburnu’nda tekli eğitime geçmeyi planladıklarını kaydetti. KENTSEL DÖNÜŞÜM Zeytinburnu Belediyesi’nde ayrıldıktan sonra iki yıl TOKİ’de çalıştığını ve Türkiye’deki tüm kentsel dönüşüm uygulamalarını, konut sektörünü yakından inceleme fırsatı olduğunu dile getiren Arısoy Zeytinburnu’nun en önemli gündem maddelerinden bir olan kentsel dönüşüm konusuna ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Arısoy şöyle konuştu; “Ben bu meseleleri hemşerilerimle paylaşıyorum. Zeytinburnu’nda öncelikle başlayan dört projeyi TOKİ ile birlikte tamamlamak istiyoruz. Sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim manifestosunda açıkladığı gibi bizim en temel ilkemiz rıza ve mutabakat. Bir yerde rıza ve mutabakat ortaya çıkarsa bütün gücümüz ve birikimimizle onların önünü açmaya projelerini çalışmaya gerekirse bakanlıkla birlikte desteklemeye ve projeyi geliştirmeye hazırız. Kimsenin herhangi bir endişe içinde olmasına gerek yok. Önce başlamış projeleri tamamlayıp iyi bir örnek olarak ortaya koyduğumuzda hemşerilerimizin diğer bölgeler için de gönüllü olacaklarını tahmin ediyoruz. Burada karar her zaman kendilerine ait.”



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