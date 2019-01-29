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AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Arısoy, Kazakların ‘Nişan Bata’sına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 06:07 | Son Güncelleme

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Kazak Türkleri Vakfına ziyarette bulunarak nişanlanan bir çift için düzenlenen ‘Nişan Bata’sına katıldı.31 Mart yerel seçimleri öncesi çeşitli ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kazak Türkleri Vakfında gerçekleştirilen ‘Nişan Batası’na katıldı.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Kazak Türkleri Vakfına ziyarette bulunarak nişanlanan bir çift için düzenlenen ‘Nişan Bata’sına katıldı.
31 Mart yerel seçimleri öncesi çeşitli ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kazak Türkleri Vakfında gerçekleştirilen ‘Nişan Batası’na katıldı. Kazak Türklerinin geleneksel ritüeli olan ‘Nişan Bata’sında evlilik yolunda ilk adımını atan çiftin aileleri için tanışma merasimi düzenlendi. Ehli hatipler tarafından çiftin ömrünün huzur içinde geçmesi ve işinin kolay olması için dualar okundu. ‘Nişan Batası’na katılan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, geleneksel ritüele eşlik etti.
Kendini tanıtarak sözlerine başlayan Arısoy, “Beni var eden ilçeme hizmet etmek için belediye başkan adayı oldum. Allah, bu törenimizi hayırlı eylesin. Evlenen çiftlerimize iki cihan saadeti versin. Hayırlı nesiller meydana gelmesini nasip eylesin. Torunlarınızın da mürüvvetlerini görmeyi nasip eylesin” dedi.
Arısoy konuşmasının ardından Kazak Türklerinin geleneksel kıyafeti olan Kazak Çapanı’nı giydi. Kazak Türkleri, Arısoy’a 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde destek mesajı verdi.

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