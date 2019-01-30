AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, Zeytinburnu hayalinden bahsetti

‘Bir Zeytinburnu Hayalim Var’ sloganıyla yola çıkan AK Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, mahalle teşkilatlarından sıkılmadık el bırakılmayacağının sözünü aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinin ardından AK Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olan Ömer Arısoy, hız kesmeden 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalara başladı. Gün içerisinde taziye ziyaretlerinde bulunan Arısoy, akşam saatlerinde Telsiz ve Sümer Mahallelerinde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Zeytinburnu’nda gittiği her mahallede sıcak bir sohbetle karşılanan Arısoy, teşkilat mensuplarına kendini tanıtmaya devam etti. Arısoy, ilk olarak mahalle halkının temsilcileri olarak görülen teşkilat mensuplarını dinledi. Arısoy, istek ve önerileri değerlendirerek yerel seçimlere emin adımlarla yürümek adına yol haritasına yeni notlar ekledi.

AK Parti’nin Telsiz Mahallesi teşkilatları da pasta keserek Arısoy’a başarı dileklerini iletti. Arısoy, toplantının ardından sokağa çıkarak mahalle esnafını ziyaret etti. Tek tek dükkanları dolaşan Arısoy, esnafa hayırlı işler diledi. Arısoy, esnafın sesine kulak vererek yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Bir Zeytinburnu hayalimiz var”

Arısoy burada yaptığı konuşmada, “Hepimizin burada yaşamaktan mutlu olduğu, hepimizin gururla ‘Ben Zeytinburnuluyum’ dediği bir ilçe hayal ediyorum. Buna her şey dahil. Çocukların rahatça top koşturabildiği alanların olduğu, var olan yeşil alanlara yeni alanlar ilave ettiğimiz, sosyal, kültürel faaliyetlerle öne çıkmış, kültür belediyeciliğini daha da yukarıya taşımış, ilçesiyle hemhal olmuş, derdiyle dertlenen bir Zeytinburnu hayal ediyoruz. Bunu 20 yılda yaptık. Bunu yapacak Türkiye’de tek ekip, AK Parti’dir. Hep birlikte başaracağız” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza güzel bir müjde vermek için hep birlikte çalışmaya sizi davet ediyorum”

Arısoy Sümer Mahallesi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, “Şimdi el birliğiyle el ele, omuz omuza 31 Mart 2019 gecesine kadar, 1 Nisan sabahına kadar gönül gönüle Zeytinburnu’nda sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik sokak, selam verilmedik akraba, eş, dost, komşu bırakmayana kadar çalışmak zamanıdır. 1 Nisan sabahı Cumhurbaşkanımıza güzel bir müjde vermek için hep birlikte çalışmaya sizi davet ediyorum” dedi.

