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AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız İETT Bloklarındaki emsali onayladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 09:09 | Son Güncelleme

Yerel medya mensuplarıyla gerçekleştirdiği basın toplantısını sosyal medya üzerinden yayınlayarak kentsel dönüşüm konularıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "Söz verdiğimiz gibi seçimin olmasına gerek kalmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız İETT Bloklarındaki emsali onayladı ve belediyemize gönderdi" dedi.AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde görev yapacak olan sandık görevlileriyle Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız İETT Bloklarındaki emsali onayladı"

Yerel medya mensuplarıyla gerçekleştirdiği basın toplantısını sosyal medya üzerinden yayınlayarak kentsel dönüşüm konularıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "Söz verdiğimiz gibi seçimin olmasına gerek kalmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız İETT Bloklarındaki emsali onayladı ve belediyemize gönderdi" dedi.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde görev yapacak olan sandık görevlileriyle Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Aksoy, yemek programının ardından yerel medya temsilcileriyle basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, sosyal medyadan canlı yayınlandı.
Aksoy, Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşüm konusunun ağırlıklı olarak ele alındığı basın toplantısında, İETT Bloklarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı emsal kararını ilk kez açıkladı.
Basın toplantısına sakladığı bir müjdeyi ifade etmek istediğini aktaran Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "İETT Bloklarıyla toplantımızda biz çalışarak o toplantıya gitmiştik. Hemen komşu parsel 1 buçuk emsaldi fakat İETT Blokları 1 emsaldi. Bu emsal uygulamasıyla oranın kentsel dönüşüm problemi çözülemiyordu. Bakanımız buraya teşrif ettiğinde kendisine arz ettik. Mevcut imar planını aktardık. O da bizi teyit etti ve 2 gün önce 1 buçuk emsal olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İETT Bloklarının planını onayladı. Söz verdiğimiz gibi seçimin olmasına gerek kalmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız İETT Bloklarındaki emsali onayladı ve belediyemize gönderdi. Yakında belediyemize ulaşacak. Bakanımız aradı ve kendisi bana bu bilgiyi verdi" dedi.

"Kentsel dönüşüm meselesinde İETT Bloklarının önündeki en büyük engel kalkmış oldu"
AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, "Neredeyse 20 yıldır yapılamayan kentsel dönüşüm meselesinde İETT Bloklarının önündeki en büyük engel kalkmış oldu. Biz orada maliklere söylemiştik. Bu emsalle isterseniz siz bir firmayla, yükleniciyle anlaşırsınız. İsterseniz bize yetki verirseniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürürüz. Buradan sonraki kararı kat maliklerine bırakacağız. Sözümüz Allah nasip etti, 1 Nisan’dan önce gerçekleşti. ’Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde işler hızlı gidecek’ sadece bir söylemden ibaret değildir. Normalde bu planı eski sistemle belediye üzerinden yapmak isteseydik 5 binlik, binlik plan değişikliği ancak 2 yılda gerçekleşirdi. Çok hızlı takip etseniz 1 yıl. İETT Bloklarıyla ilgili vaadimiz gerçekleşmiş oldu. Henüz kendilerinden kimseyle konuşmadım. Bu toplantımıza özgü bir müjdemiz olsun istedim" şeklinde konuştu.

"Kaçak bina meselesi bir süre sonra kentsel dönüşümü tıkayan işlerden biri haline gelecek"
Kaçak yapıların kentsel dönüşüme etkisi ile ilgili soruyu yanıtlayan Arısoy, "Bu kaçak bina meselesi bir süre sonra kentsel dönüşümü tıkayan işlerden biri haline gelecek. Bu tür binalarda oturan hemşehrilerim için söylüyorum. Başlamadan önce halihazır çıkarıyoruz. Orada kimin dairesi varsa kaçak olup olmadığına bakılmaksızın o hesaba giriyor. Burada şöyle bir mesele ortaya çıkacak. Yerinde dönüşümü sağlayacağız ve hemşehrilerimize az yük olacak ya, normalde olmayanın fazlası gerçekten çözmek için büyük bir problem. Bu kaçak katlar kentsel dönüşümün hızla yürümesinde engellerden bir tanesi. Normalde olmaması gereken daire fiilen var olduğu için yeni hesabı yaparken ona göre bir hesap yapmak zorundasınız. Hemşehrilerimize gidecek yük varsa buradaki yükü arttıracak. Çünkü normalden fazla dairemiz var. O bakımdan hakkını teslim edelim. 1999’dan 2019’a kadar bir tane kaçak kat yoktur. Kaçak bina zaten yok" dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy,

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy,

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy,

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