AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Onların kurşunları, tankları, topları, tüfekleri, onların 'Bu milletin arasına atar, nifak sokarız.' dedikleri yalanlarına hamdü senalar olsun bu millet pabuç bırakmadı. Vesayetin üzerine yürüdükçe AK Parti, daha bir şevklendiler ama her defasında bu millet onlara gereken dersi verdi." dedi.

Kandemir, AK Parti'nin Zonguldak ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeğin başkenti Zonguldak'ın 31 Mart akşamı tüm Türkiye'ye örnek olacağını ve buna inancının tam olduğunu kendisine ilettiğini söyledi.

Zonguldak'ın seçime hazır olduğunu ve bu güzel atmosferi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini ifade eden Kandemir, Zonguldak'ın dünüyle, bugünüyle yarınını inşa etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin çok zor zamanlar atlattığını hatırlatan Kandemir, şöyle devam etti:

"Bu kadim Anadolu coğrafyası merhametin başkentidir. Dara düşenin koşup geldiği, sığındığı bir sığınaktır Anadolu. Bu büyük çınara nice nice badireler atlattılar. Önce Gezi olaylarından 'Acaba bu çınarı yıkabilir miyiz?' diye mücadele ettiler, başaramadılar. 17-25 Aralık'ta 'Acaba bu çınar kökünden sökülür mi?' diye geldiler, yine başaramadılar. Sonra çukurlar kazdılar. Ülkenin farklı coğrafyalarında o çukurları kazdılar, sözde özerklik ilan ettiler ama hamdolsun bu milletin ferasetiyle, güvenlik güçlerimizin cesaretiyle kazdıkları çukurlara gömüldüler. Sonra 15 Temmuz'da geldiler. 'En büyük darbeyi yaparız, köklerinden sökeriz biz bu çınarı.' zannettiler. Tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle geldiler fakat bu millet, 'Biz size ne Tayyip Erdoğan'ı yediririz ne de bu çınarı söktürürüz.' dedi. Canıyla, kanıyla o çınarın önünde dik durdu ve hamdolsun işte bugün buradayız."