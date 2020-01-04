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  4. AK Parti’de 19’uncu dönem ‘Siyaset Akademisi’ başlıyor

AK Parti’de 19’uncu dönem ‘Siyaset Akademisi’ başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi’nin 19’uncu dönem çalışmaları başladı.Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Siyaset Akademisi’ 19’uncu dönem çalışmalarına başladı.

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi’nin 19’uncu dönem çalışmaları başladı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Siyaset Akademisi’ 19’uncu dönem çalışmalarına başladı. AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda, Siyaset Akademisi eğitimlerinin başlayacağı illerden gelen yetkililere bilgi verildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dağ, “Bu dönem 19’uncusunu düzenleyeceğimiz Siyaset Akademisi eğitimlerinin temasını ‘Siyaset Akademi’de Başlar’ olarak belirledik” dedi.
AK Parti Genel Merkezi’nde, başta büyükşehirler olmak üzere toplamda 38 ilde düzenlenmesi planlanan eğitimler için, bu illerden yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, eğitimlerin düzenleneceği şehirlerden Ana kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları AR-GE Başkanları ile Siyaset Akademisi Koordinatörü olmak üzere 4’er kişi katıldı. Toplantıda katılımcılara, Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından hazırlanan bir sunum yapıldı.
Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan AK Parti AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye siyasetine adım attığı andan itibaren, gelişmeyi ve bulunduğu noktadan ileriye gitmeyi hedeflemiş bir siyasal harekettir. Bununla beraber, AK Parti olarak, sadece iktidar olmayı hedefleyen değil, aynı zamanda siyasette alan açma, toplumla iç içe bir şekilde politikalarını belirleme ve faaliyete geçirme mantığıyla hareket etmekteyiz. 2008 yılı itibariyle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, bu hedeflerimiz doğrultusunda, Siyaset Akademisi eğitimlerini faaliyete geçirdik. Süreç içerisinde, 18 dönemde bu eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Türkiye’nin tamamında gerçekleştirdiğimiz Siyaset Akademisi’ne, ülke genelinde yoğun bir teveccüh ve katılım söz konusu oldu. Genel merkezimizde, illerden gelen AR-GE Başkanlarımız ve Siyaset Akademisi Koordinatörlerimiz ile 19’uncu dönem Siyaset Akademisi eğitimlerinin işleyiş süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledik. Özellikle son dönemde, vatandaşlarımızın eğitimlerin yeniden başlamasına ilişkin yoğun talepleri bulunmaktadır. İnşallah Ocak ayının ortası itibariyle, başta büyükşehirler olmak üzere toplamda 38 ilde başvurularımızı açacağız. İki hafta sürecek başvuru takviminin ardından derslerimiz başlayacak ve 8 haftalık bir eğitim döneminin ardından 19’uncu dönem Siyaset Akademisi tamamlanmış olacak. Başvurular başladığında, bu sürece ve başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiyi paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

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