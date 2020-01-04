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  4. AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başlıyor

AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Ocak ayı ortası itibarıyla başta büyükşehirler olmak üzere toplamda 38 ilde başvurularımızı açacağız. İki hafta sürecek başvuru takviminin ardından derslerimiz başlayacak ve 8 haftalık bir eğitim döneminin ardından 19'uncu dönem Siyaset Akademisi tamamlanmış olacak"

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'nin 19'uncu dönem çalışmaları başladı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başkanlığında Siyaset Akademisi çalışmalarına ilişkin parti genel merkezinde toplantı yaptı.

Dağ, eğitimlerinin başlayacağı bu yıl 19'uncusunu gerçekleştirecekleri, 38 ilden gelen yetkililere bilgi verilen toplantıda eğitimlerin temasını "Siyaset Akademi’de Başlar" olarak belirlediklerini açıkladı.

AK Parti'nin Türkiye siyasetine adım attığı günden itibaren gelişmeyi ve bulunduğu noktadan ileriye gitmeyi hedefleyen bir siyasal hareket olduğunu vurgulayan Hamza Dağ, "AK Parti olarak, sadece iktidar olmayı hedefleyen değil, aynı zamanda siyasette alan açma, toplumla iç içe bir şekilde politikalarını belirleme ve faaliyete geçirme mantığıyla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Siyaset Akademisi eğitimlerini, 2008 yılında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlattıklarını anlatan Dağ, "Süreç içerisinde, 18 dönemde bu eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Türkiye’nin tamamında gerçekleştirdiğimiz Siyaset Akademisi'ne, ülke genelinde yoğun bir teveccüh ve katılım söz konusu oldu. Özellikle son dönemde, vatandaşlarımızın eğitimlerin yeniden başlamasına ilişkin yoğun talepleri bulunmaktadır. İnşallah ocak ayı ortası itibarıyla, başta büyükşehirler olmak üzere 38 ilde başvurularımızı açacağız. İki hafta sürecek başvuru takviminin ardından derslerimiz başlayacak ve 8 haftalık bir eğitim döneminin ardından 19'uncu dönem Siyaset Akademisi tamamlanmış olacak. Başvurular başladığında, bu sürece ve başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiyi paylaşacağız." diye konuştu.

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