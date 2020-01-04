AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başlıyor

ANKARA, (DHA)- AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi'nin 19'uncu dönem çalışmaları başladı.

AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi'nin 19'uncu faaliyet dönemine başlayacağı belirtildi. Büyükşehirler dahil olmak üzere 38 ilde düzenlenmesi planlanan eğitimler için genel merkezde toplantı düzenlendi. Toplantıya, eğitimlerin düzenleneceği şehirlerden ana kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları AR-GE Başkanları ile Siyaset Akademisi Koordinatörü olmak üzere 4'er kişi katıldı. AK Parti AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olarak, sadece iktidar olmayı hedefleyen değil, aynı zamanda siyasette alan açma, toplumla iç içe bir şekilde politikalarını belirleme ve faaliyete geçirme mantığıyla hareket ettiklerini söyledi. Dağ, şöyle konuştu:

"2008 yılı itibarıyla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, bu hedeflerimiz doğrultusunda, Siyaset Akademisi eğitimlerini faaliyete geçirdik. Süreç içerisinde, 18 dönemde bu eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Türkiye'nin tamamında gerçekleştirdiğimiz Siyaset Akademisi'ne, ülke genelinde yoğun bir teveccüh ve katılım söz konusu oldu. Genel merkezimizde, illerden gelen AR-GE Başkanlarımız ve Siyaset Akademisi Koordinatörlerimiz ile 19'uncu dönem Siyaset Akademisi eğitimlerinin işleyiş süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledik. Özellikle son dönemde, vatandaşlarımızın eğitimlerin yeniden başlamasına ilişkin yoğun talepleri bulunmaktadır. İnşallah Ocak ayının ortası itibarıyla, başta büyükşehirler olmak üzere toplamda 38 ilde başvurularımızı açacağız. İki hafta sürecek başvuru takviminin ardından derslerimiz başlayacak ve 8 haftalık bir eğitim döneminin ardından 19'uncu dönem Siyaset Akademisi tamamlanmış olacak. Başvurular başladığında, bu sürece ve başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiyi paylaşacağız."

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