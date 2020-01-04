HABER
  4. AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başlıyor

AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi'nin 19'uncu dönem çalışmaları başladı.

ANKARA, (DHA)- AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi'nin 19'uncu dönem çalışmaları başladı.
AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi'nin 19'uncu faaliyet dönemine başlayacağı belirtildi. Büyükşehirler dahil olmak üzere 38 ilde düzenlenmesi planlanan eğitimler için genel merkezde toplantı düzenlendi. Toplantıya, eğitimlerin düzenleneceği şehirlerden ana kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları AR-GE Başkanları ile Siyaset Akademisi Koordinatörü olmak üzere 4'er kişi katıldı. AK Parti AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olarak, sadece iktidar olmayı hedefleyen değil, aynı zamanda siyasette alan açma, toplumla iç içe bir şekilde politikalarını belirleme ve faaliyete geçirme mantığıyla hareket ettiklerini söyledi. Dağ, şöyle konuştu:
"2008 yılı itibarıyla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, bu hedeflerimiz doğrultusunda, Siyaset Akademisi eğitimlerini faaliyete geçirdik. Süreç içerisinde, 18 dönemde bu eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Türkiye'nin tamamında gerçekleştirdiğimiz Siyaset Akademisi'ne, ülke genelinde yoğun bir teveccüh ve katılım söz konusu oldu. Genel merkezimizde, illerden gelen AR-GE Başkanlarımız ve Siyaset Akademisi Koordinatörlerimiz ile 19'uncu dönem Siyaset Akademisi eğitimlerinin işleyiş süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledik. Özellikle son dönemde, vatandaşlarımızın eğitimlerin yeniden başlamasına ilişkin yoğun talepleri bulunmaktadır. İnşallah Ocak ayının ortası itibarıyla, başta büyükşehirler olmak üzere toplamda 38 ilde başvurularımızı açacağız. İki hafta sürecek başvuru takviminin ardından derslerimiz başlayacak ve 8 haftalık bir eğitim döneminin ardından 19'uncu dönem Siyaset Akademisi tamamlanmış olacak. Başvurular başladığında, bu sürece ve başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiyi paylaşacağız."
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!DNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!
Bakan Soylu: “5.8’lik İstanbul depremi, bize ciddi bir prova fırsatı vermiştir”Bakan Soylu: “5.8’lik İstanbul depremi, bize ciddi bir prova fırsatı vermiştir”
AK Partili Çelik: “Cumhurbaşkanımız Ankara-Çankırı kara yolu için talimat verdi”AK Partili Çelik: “Cumhurbaşkanımız Ankara-Çankırı kara yolu için talimat verdi”
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul'la ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Sülaymani'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklaması

Hami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz

Hami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.