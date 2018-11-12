AK Parti'de aday adaylığı başvuruları sürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisinde, 16 Kasım Cuma gününe kadar uzatılan 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları sürüyor.

Bu yıl ilk kez "e-Başvuru" şeklinde kabul edilen ve 5 Kasım'da başlayan sürecin 12 Kasım'da sona ereceği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları 16 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Belediye başkanı aday adaylığı başvurularının sona ermesinin ardından 18 Kasım'da 10.00-16.00 saatleri arasında temayül yoklaması da "e-Temayül" şeklinde icra edilecek.

İl genel ve belediye meclisi üyelikleri için 3 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 19.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

- Özdağ, Manisa'ya talip oldu

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da akşam saatlerinde parti genel merkezine gelerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.

