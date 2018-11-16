"AK Parti'de adaylar önümüzdeki hafta açıklanabilir"

AK Parti'de belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanmaya başlanacağına ilişkin bir soruya Özhaseki, "Şu anda tespit ettiğimiz iller var. Bunların açıklanması hususunda netlik olmamakla birlikte peyderpey açıklayabiliriz. Önümüzdeki hafta ilk açıklamalar gelebilir." yanıtını verdi.

AK Parti'de 18 Kasım'da yapılacak e-temayül yoklamasının sonuçlarının o gün saat 17.00'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olacağını belirten Özhaseki, "Teşkilatın görüşü ve raporlar 2-3 isim arasında git gellere sebep oluyorsa orada yeni anketler yaparak vatandaşlara sorulacak." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, aday belirleme sürecine ilişkin, "Şu anda tespit ettiğimiz iller var. Bunların açıklanması hususunda netlik olmamakla birlikte peyderpey açıklayabiliriz. Önümüzdeki hafta ilk açıklamalar gelebilir." dedi.

AK Parti'de "adayların topluca açıklanması" yönünde görüş belirtenlerin de olduğunu dile getiren Özhaseki, bunun da tercih edilebileceğini söyledi.

AK Parti'de hazırlıkların süratli bir şekilde yapıldığını ifade eden Özhaseki, "Birçok ili, ilçelerine kadar netleştirdik. Önümüzdeki 10-15 gün içinde tüm Türkiye'yi hazırlamış olarak dosyaları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecek şekilde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İller, ilçeler düzeyinde açıklanabilecek şekilde bizde raporlar hazır." bilgisini veren Özhaseki, nasıl bir takvim işleyeceğinin, nasıl bir sunum yapılacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde bir konu olduğunu vurguladı.

- "'Ben adayım' demek kadar garip bir şey olamaz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup olmadığı yönündeki soruya Özhaseki, "Bizim gibi kamuya mal olmuş, bilinen insanların 'Ben adayım' demesi kadar garip bir şey olamaz. Ben 21 sene belediye başkanlığı yaptım. Allah'a şükür şehri bir yerden alıp bir yere taşıdık." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şöyle devam etti: