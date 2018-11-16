HABER

"AK Parti'de adaylar önümüzdeki hafta açıklanabilir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 13:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Şu anda tespit ettiğimiz iller var. Netlik olmamakla birlikte peyderpey açıklayabiliriz. Önümüzdeki hafta ilk açıklamalar gelebilir" - "Birçok ili, ilçelerine kadar netleştirdik. Önümüzdeki 10-15 gün içinde tüm Türkiye'yi hazırlamış olarak dosyaları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecek şekilde tutuyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, aday belirleme sürecine ilişkin, "Şu anda tespit ettiğimiz iller var. Bunların açıklanması hususunda netlik olmamakla birlikte peyderpey açıklayabiliriz. Önümüzdeki hafta ilk açıklamalar gelebilir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, NTV'de katıldığı canlı yayında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik partisinde devam eden çalışmaları anlattı.

AK Parti'de 18 Kasım'da yapılacak e-temayül yoklamasının sonuçlarının o gün saat 17.00'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olacağını belirten Özhaseki, "Teşkilatın görüşü ve raporlar 2-3 isim arasında git gellere sebep oluyorsa orada yeni anketler yaparak vatandaşlara sorulacak." diye konuştu.

- "Önümüzdeki hafta ilk açıklamalar gelebilir"

AK Parti'de belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanmaya başlanacağına ilişkin bir soruya Özhaseki, "Şu anda tespit ettiğimiz iller var. Bunların açıklanması hususunda netlik olmamakla birlikte peyderpey açıklayabiliriz. Önümüzdeki hafta ilk açıklamalar gelebilir." yanıtını verdi.

AK Parti'de "adayların topluca açıklanması" yönünde görüş belirtenlerin de olduğunu dile getiren Özhaseki, bunun da tercih edilebileceğini söyledi.

AK Parti'de hazırlıkların süratli bir şekilde yapıldığını ifade eden Özhaseki, "Birçok ili, ilçelerine kadar netleştirdik. Önümüzdeki 10-15 gün içinde tüm Türkiye'yi hazırlamış olarak dosyaları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecek şekilde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İller, ilçeler düzeyinde açıklanabilecek şekilde bizde raporlar hazır." bilgisini veren Özhaseki, nasıl bir takvim işleyeceğinin, nasıl bir sunum yapılacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde bir konu olduğunu vurguladı.

- "'Ben adayım' demek kadar garip bir şey olamaz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup olmadığı yönündeki soruya Özhaseki, "Bizim gibi kamuya mal olmuş, bilinen insanların 'Ben adayım' demesi kadar garip bir şey olamaz. Ben 21 sene belediye başkanlığı yaptım. Allah'a şükür şehri bir yerden alıp bir yere taşıdık." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu kadar halka mal olmuş bir insanın çıkıp da 'Ben adayım' diye dilekçe vermesini kimse beklemesin, o garip bir şey olur. Her gün Cumhurbaşkanımızla görüşen, önüne raporlar sunan bir insan olarak orada benim 'adayım' demem doğru olmaz. Ancak gelinen noktada gerek bizim içimizde Genel Merkezde gerekse dışarıda teşkilatlar bazında ismim öne çıktı. Doğru, bunu inkar edecek değilim. Ankara için düşündüğümüz isimler Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde. Önüne koyup herkesin lehinde aleyhinde ne varsa söylemiş bir insanım. Hatta 'Efendim şu güzel insanlarla daha iyi yola devam edebiliriz' diye insanları överek Cumhurbaşkanımızın önüne götürmeye çalışıyorum. Oradan çıkan takdir benim üzerimde olursa 'Bismillah' deriz, yola koyuluruz. Yapabileceklerimizi anlatırız ama bu konuda 'netleşme oldu' demek çok doğru olmaz."

- Üç dönem kuralı işleyecek

Üç dönem kuralının işleyeceğini açıklayan Özhaseki, bazı yerlerde bu kurala takılan isimlerin devam etmesi görüşü çıkarsa MYK'da görüşüleceğini, bir elin parmakları kadar isimlerin devamı yönünde bir kararın çıkabileceğini bildirdi.

Üç dönemi doldurmuş olanların başka görevlerde değerlendirilebileceğine dikkati çeken Özhaseki, "İstanbul için 39 ilçe var, 8 arkadaşımız orada 3 dönemi dolduruyor. Bu arkadaşlarımızın bazılarına başka ilçelerde veya başka illerde, bulundukları şehirlerde görev verebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Sürpriz isimlerimiz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın adaylar konusunda net direktifleri olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde birçok yerde, özellikle büyükşehirlerde birkaç ilçelerinde veya büyükşehir nezdinde de kadın adayları görebileceğiz. Sürpriz isimlerimiz var. Bu isimler çıkacak ortaya. O isimler milletin sevdiği, karşılığı olan isimler. Gençleri de göreceğiz." şeklinde konuştu.

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklamasıCanlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması
'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meh

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

İlginizi Çekebilir

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı

'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

MHP'li vekilden AK Parti'ye uyarı: Anketler ve sokak alarm veriyor

MHP'li vekilden AK Parti'ye uyarı: Anketler ve sokak alarm veriyor

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

AK Parti'de istifa! Görevi bıraktı

AK Parti'de istifa! Görevi bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.