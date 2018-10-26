AK Parti'de adaylık başvuruları 5 Kasım'da başlıyor

AYNUR EKİZ - AK Parti, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçim için belediye başkan adaylarının başvurularını 5 Kasım'da almaya başlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, önümüzdeki hafta gerçekleşecek AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında karara bağlanması beklenen yerel seçim aday adaylığı takvimine göre, 5 Kasım tarihinden itibaren adaylar başvurularını yapabilecek.

AK Parti'de devam eden aday belirleme süreci kapsamında, vatandaşların, teşkilatın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınıyor, mevcut belediye başkanlarının performansları değerlendiriliyor.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde önce şehirlerin sorunları belirlenerek, kentin fotoğrafı çekiliyor. Aralarında eski belediye başkanlarının da olduğu 12 kişilik ekipte yer alanlar, kendi bölgelerinde tebdilikıyafet şehirleri gezerek, sokakların nabzını tutuyor.

Çıkan sonuçların ve yapılan anketlerden elde edilen verilerin, AK Parti içinde oluşturulacak komisyona bu ayın sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.