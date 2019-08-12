AK Parti'de bayramlaşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, (Kongre süreci) "Temamız, 'Gelenek', 'Vefa' ve 'Yenilik'. Bu üç derin kavramı, partimizin tüm hücrelerinde, gönülden gönüle çalışmaları içselleştireceğimiz yeni bir süreci hep birlikte çalışarak başlatmış olacağız." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Mazlum ve mağdur coğrafyalarda bayramı gözyaşıyla karşılayan tüm insanlara selam gönderen Sarıeroğlu, "Güçlü, büyük Türkiye olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inşallah mazlum, mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize el uzatmaya, onlar için dimdik duruş sergilemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 18 yıllık bir serüvene sahip olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"17 yıllık iktidarı süresince büyük bir başarı hikayesi yazan AK Partinin yeni yaşının kutlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah 23 Ağustos'ta Genel Merkez'imizde doğum günümüzü kutlayacağız. 'Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18' diyeceğiz. 17 yıllık tecrübemiz, dinamik yapımızla inşallah daha nice yıllar vatanımıza milletimize, tüm Müslüman alemine hizmet etmeye, onlar için çalışmalar yapmaya, devrim niteliğinde düzenlemeler yapmaya ve Türkiye'yi çok daha iyi yerlere getirmeye inşallah devam edeceğiz."