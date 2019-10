AK Parti'de belediye başkanları ile toplantı

- "Mesuliyetiniz çok ağır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "gönülden yaparsan gönüller kazanırsın" düsturuyla 82 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti çatısı altında terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir. Devlet olarak politikalarımızla adeta tüm dünyayı kuşatırken parti olarak içimizde farklı şekilde hareket etmemiz zaten düşünülemez. Aynı şekilde belediye başkanlarımız da teşkilatla ve yönetimle istişareyi asla ihmal etmemelidir. İnşallah 7'nci büyük kongre sürecimiz metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, yenilenmiş, tazelenmiş bir şekilde tekrar yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bunun için sizlerin mesuliyeti çok ağırdır. Hiçbirimiz bulunduğumuz makamların millete hizmet makamı olduğunu unutmayacağız. Ben her birinizin bu yüksek vazife bilinciyle hareket ettiğine, edeceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Toplantıya AK Parti'li 39 belediye başkanının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı.