AK Parti'de belediye başkanları ile toplantı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti'li büyükşehir ve il belediye başkanları ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda konuşan Erdoğan, yerelde başarı sağlayamayanların devlet iradesinde de varlık gösteremeyeceklerini belirtti.

Erdoğan, kendilerinin önce mahalli idarelerde millete rüştünü ispat ettiklerini ve daha sonra ülke yönetimine talip bir hareket olduklarını, 1994'ten itibaren Türkiye'de belediyecilik çalışmalarında yeni bir dönemi başlattıklarını, ideolojik istismar belediyeciliği yerine hizmet ve eser siyasetini merkeze alan farklı bir belediyecilik tasavvurunu Türkiye'ye kazandırdıklarını ifade etti.

Sadece oy aldıkları semtlere değil, yönettikleri şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendilerine prensip edindiklerini anlatan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde çöpleri dahi toplanamayan, havası kirlilikten solunamayan, yolları çukurdan yürünemeyen, suyu içilemeyen İstanbul'u belediyecilik hizmetlerinde tüm dünyada örnek alınan bir konuma taşıdık." diye konuştu.