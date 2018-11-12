AK PARTİ'DE, BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

ANKARA (DHA) AK Parti'de, normal takvimde bugün bitmesi planlanan '2019 Mahalli İdareler seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları'nın tarihi uzatıldı. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitecek olan 2019 Mahalli İdareler seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.

