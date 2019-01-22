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AK Parti'de bin 230 belediye başkan adayı açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 13:52 | Son Güncelleme

AK Parti'de 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere 31 Mart Yerel Seçimleri için toplam bugüne kadar 1230 belediye başkan adayı açıklandı

Yerel seçimlere katılacak partilerin belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ederken, AK Parti'de bugüne kadar toplam 1230 belediye başkan adayı açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyasını, büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantısıyla 31 Ocak'ta başlatacaklarını ve bu tarihe kadar tüm adayların tanıtımının yapılacağını açıklamıştı.

AK Parti'de bugüne kadar 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere, toplam 1230 belediye başkan adayının ismi kamuoyuyla paylaşıldı.

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