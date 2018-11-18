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AK Parti'de çevreci temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

MANİSA'da, belediye başkan aday adayları için dijital temayül (eğilim) yoklaması yapıldı.

AK Parti'de çevreci temayül yoklaması

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, belediye başkan aday adayları için dijital temayül (eğilim) yoklaması yapıldı. Yaklaşık 2500 partili, bilgisayar aracılığı ile oy kullandı. AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, "Bugün burada 3 tondan fazla kağıt israf olacaktı. Biz bunun önüne geçtik" dedi.
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için belediye başkan aday adaylarını belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti, Manisa'da eğilim yoklaması yaptı. Manisa'da 16 ilçede 74 belediye başkan aday adayı ile Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları Recai Berber, Selçuk Özdağ ve Savaş Çelebi için dijital ortamda oy kullanan partililer, aday gösterilmesini istedikleri isimleri bilgisayar üzerinden yazarak, doğrudan AK Parti Genel Merkezi'nde belirlenen sisteme gönderdi. Temayül yoklaması için Atatürk Spor Salonu'na gelen aday adaylarının partilileri salonun önünde kurulan çadırların girişinde çeşitli ikramlarla karşıladı. Basına kapalı yapılan temayül yoklamasına AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan'ın yanı sıra Kayseri Milletvekili İsmail Temel, Iğdır Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer katıldı.Temayül yoklaması öncesinde gazetecilere açıklama yapan AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, "Teşkilatlarımızla bir arada bayram coşkusuyla, bir şölen havasında temayül yoklamamızı gerçekleştiriyoruz. Bugün bu temayül yoklamasını önemli kılan bir özelliği var; dijital olarak yapıyoruz ve e-temayül adını verdiğimiz bir yöntem izliyoruz. Bilgisayar ortamında buradaki sonuçların doğrudan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayarına yansıyacak şekilde uygulanacak" dedi.
3 TONDAN FAZLA KAĞIT KULLANILACAKTI
Karaarslan, e-temayül yoklamasının çok yenilikçi, aynı zamanda çevreci bir yöntem olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:
"Bugün burada 3 tondan fazla kağıt israf olacaktı. Biz bunun önüne geçtik. Ama en önemlisi, yerel seçimlere yönelik yol haritamızın belirlenmesinde biz ortak akla çok inanıyoruz. Parti olarak bu bizim gelenekselleşmiş hem de kurumsallaşmış yöntemlerimizden biri haline geldi. İnşallah diyoruz ki AK Parti belediyeciliği ile tanışmamış hiçbir ilimiz kalmasın istiyoruz. Bu yerel seçimler bir milat olsun. 2023 vizyonu 2053 ve 2071 için Türkiye'de şehircilik anlamında koyduğumuz çok önemli hedefler var. Dün İstanbul'da 5 millet bahçesinin açılışını yaptık. Türkiye'nin bu zamana kadar yapılmış en önemli projelerinden bir tanesidir. Hakikaten bizim şehirlerimiz için yapacaklarımız çok çok önemli. Her şeyiyle yol haritamızı konuşuyor olacağız. Her şehire özel stratejileri masaya yatıracağız. Bu seçimler Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna katkı verecek. Türkiye'nin dünyada lider olma pozisyonunu güçlendirecek çok önemli bir virajı geçiyoruz."

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