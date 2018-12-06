HABER

AK Parti'de "dijital kampanya" dönemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 15:20 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Artık klasik kampanyalar dönemi sona eriyor ve dijital kampanyalar dönemi başlıyor" - "Sanal ortamda da bir genel merkez oluşturduk yani 1,5 milyon teşkilat mensubunun birbiriyle sosyal ağlar üzerinden anlık konuşabildiği interaktif, akışkan ve anlık bir seçim kampanyası planlıyoruz" - "Çevreye duyarlı, çevreyi sürdürebilir ve çevreyi korumaya dayalı yeni bir anlayış tüm dünyada ve Türkiye'de hızla yerleşirken kampanyalarımızın çevreci olmaması, kampanyalarımızın çevreyi kirleten, hem görüntü hem de ses kirliliği oluşturan bir şekilde olması, tabi ki kabul edilemez"

MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Artık klasik kampanyalar dönemi sona eriyor ve dijital kampanyalar dönemi başlıyor." dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin genel merkezinde yapılan 128. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki "Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz" açıklamasının ardından, yerel seçim çalışmaları konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla iki aydan bu yana seçim propagandasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Ünal, "Yeni seçim kampanyamızın temel dinamiği birincisi öncelikle çevreci bir kampanya, ikincisi daha çok dijital bir kampanya planladık. Çünkü bir taraftan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde sıfır atık çalışmaları devam ederken çevreye duyarlı, çevreyi sürdürebilir ve çevreyi korumaya dayalı yeni bir anlayış, tüm dünyada ve Türkiye'de hızla yerleşirken kampanyalarımızın çevreci olmaması, kampanyalarımızın çevreyi kirleten, hem görüntü hem de ses kirliliği oluşturan bir şekilde olması tabii ki kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Ünal, klasik kampanya dönemlerinin kapandığına işaret ederek, "Daha çevreci ve mesajların doğal olarak daha çok dijital ortamda seçmene ulaştığı, çünkü Türkiye'de 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve ortalama 3 saat sosyal medyada insanlar vakit geçiriyorlar. O yüzden AK Parti olarak biz aslında 24 Haziran seçimlerinde biraz uyguladık." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 1,5 milyon teşkilat mensubunu sanal ortama taşıdıklarını dile getiren Ünal, "Sanal ortamda da bir genel merkez oluşturduk yani 1,5 milyon teşkilat mensubunun birbiriyle sosyal ağlar üzerinden anlık konuşabildiği interaktif, akışkan ve anlık bir seçim kampanyası planlıyoruz. Tabii ki klasik kampanyanın diğer öğeleri olan televizyon, gazete ve açık hava konuşmaları, bunlar yine olacak, sloganlar yine olacak." diye konuştu.

Ünal, yeni kampanya dönemine ilişkin, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizde kesinlikle görüntü ve ses kirliliği oluşturan bir kampanya olmayacak. Bu konuda diğer siyasi partileri de buna hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Bir taraftan da artık gündem televizyonlar ve gazeteler tarafından oluşturulmuyor. Artık gündem anlık, sosyal medyada gündem oluşuyor. Seçimin duygusu, atmosferi sosyal ağlar üzerinden oluşuyor ve sosyal ağlar üzerinden yönetiliyor.

Dolayısıyla, bir taraftan da tabii sosyal ağlar dezenformasyona çok açık, bilgi kirliliğine çok açık. Dolayısıyla biz seçmeni doğru bilgilendirmek, kendimizle ilgili konularda seçmene doğru bilgi sunmak, aynı zamanda teşkilatlarımızın ortak bir dil ve söylem üzerinden seçmeni bilgilendirebilmesi için genel merkezimizde oluşturduğumuz yeni bir sosyal ağ var, yaklaşık 1,5 milyon teşkilat mensubunun anlık konuşabildiği. Aynı zamanda AK Parti, 11 milyon parti üyesi olan büyük bir platforma sahip. Dolayısıyla parti üyelerimize dönük bir çalışma yürütüyoruz. Bununla beraber artık klasik kampanyalar dönemi sona eriyor ve dijital kampanyalar dönemi başlıyor."

PARTNERHexen Hegemony sizi cadıların savaşına davet ediyor!Hexen Hegemony sizi cadıların savaşına davet ediyor!
AK Parti'nin Tunceli adayı Gökhan Arasan oldu- YenidenAK Parti'nin Tunceli adayı Gökhan Arasan oldu- Yeniden
Siirt'te AK Parti'nin belediye başkan adayı Ali İlbaş olduSiirt'te AK Parti'nin belediye başkan adayı Ali İlbaş oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

En Çok Okunan Haberler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

15 yaşında evlendirildi! Hamile kalsın diye kocası her gece...

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce: Yalova'dan değil başka yerlere adayım

'Artık benim için o defter kapandı!'

AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler

Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.