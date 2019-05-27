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AK Parti'de disipline sevk dosyası, İl Başkanlığı'ndan döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:59 | Son Güncelleme

AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı'nca Selçuk Belediyesi eski Başkanı Zeynel Bakıcı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyesi Sema Yeşilçimen, yerel seçimde parti aleyhine çalıştıkları iddiasıyla kesin ihraç istemiyle disipline gönderildi.

AK Parti'de disipline sevk dosyası, İl Başkanlığı'ndan döndü

İZMİR, (DHA) - AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı'nca Selçuk Belediyesi eski Başkanı Zeynel Bakıcı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyesi Sema Yeşilçimen, yerel seçimde parti aleyhine çalıştıkları iddiasıyla kesin ihraç istemiyle disipline gönderildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise dosyayı işleme koymadı.
AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı tarafından 31 yerel seçiminde parti aleyhine çalıştıkları iddiasıyla Selçuk Belediyesi eski Başkanı Zeynel Bakıcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis üyesi Sema Yeşilçimen, disipline gönderildi. İlçe Başkanı Halil Düztaş başkanlığında toplanan yönetim kurulu, Bakıcı ve Yeşilçimen'in parti aleyhine çalıştığını öne sürerek, kesin ihraçlarını istedi. Disipline sevk dosyası, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na gönderildi. İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise dosyayı işleme koymadı.
Selçuk'ta, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde, CHP'li aday Filiz Ceritoğlu Sengel, yüzde 51 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilmişti.

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