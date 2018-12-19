AK Parti'de iki ilçeye atama

AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığına Erhan Kuşcu, Çamlıdere İlçe Başkanlığına Osman Erkan Parmaksız atandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından partisince Ankara'nın Çubuk ve Çamlıdere ilçelerinde yapılan atamaları duyurdu.

Özhaseki, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın tensipleriyle, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda Çubuk İlçe Başkanlığına atanan Erhan Kuşcu ve Çamlıdere İlçe Başkanlığına atanan Osman Erkan Parmaksız'ı tebrik ediyorum. Teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

