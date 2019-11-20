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AK Parti'de 'İkinci Yargı Paketi' mesaisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 20:48 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekilleri, TBMM'ye ayrı ayrı sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' ve infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti milletvekilleri, TBMM'ye ayrı ayrı sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' ve infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Meclis'te bugün yapılan toplantıda, 2020 yılı bütçe görüşmelerinin ardından yasa teklifi olarak sunulması beklenen 'İkinci Yargı Paketi'ne hangi düzenlemelerin gireceği gözden geçirildi.
TBMM'ye sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' üzerindeki çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti'li Adalet Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti'li hukukçu milletvekilleri TBMM'de toplantı gerçekleştirdi. AK Parti'li vekillerin üzerinde çalıştığı paketin, muhalefetin görüşüne sunulması bekleniyor. Ayrı paket olarak 2020'nin Ocak ayında Meclis'e sunulması planlanan infaz düzenlemesinin de ana hatları şekillenmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, infaz indirimi kapsamı dışında kalacak.
İNFAZ DÜZENLEMESİNDE NELER OLACAK?
İnfaz düzenlemesi ile denetimli serbestlik süresi artırılacak. Şu anda 2 yıl olan denetimli serbestliğin üst sınırının 3 yıla çekilmesi bekleniyor. Bir diğer görüş ise aldığı cezanın 5'te 1'i oranında denetimli serbestlik. 20 yıl ceza alan biri için denetimli serbestlik süresinin 4 yıl olması öngörülüyor. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda ise cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde 50'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak. İnfaz süresi, suçun şekline göre kısalacak. İnfazın değil, cezanın yarısı olacak şekilde düzenleme yapılacak.
YAŞLI VE KADINLARA EVDE İNFAZ
75 yaş ve üstünde olanlara evde infazın öngörüldüğü düzenlemede, kadınlara aldıkları hapis cezasına göre evde infaz verilmesi öngörülüyor. Ayrıca hamile kadınlar için de suçun 1 yıl ertelenmesi öngörülüyor. Denetimli serbestlik, yeniden düzenleniyor ve kademeli olarak düşünülen denetimli serbestlikle ilgili üç alternatifli öneri tartışılıyor.

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