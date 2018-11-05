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AK Parti'de ilk başvuru Van Büyükşehir Belediyesi'ne

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 16:13 | Son Güncelleme

AK Parti'de 2019 mahalli idareler seçimi aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte ilk başvuruyu Van Gevaş İlçe Belediye Başkanı Sinan Hakan yaptı.

AK Parti'de ilk başvuru Van Büyükşehir Belediyesi'ne

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- AK Parti'de 2019 mahalli idareler seçimi aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte ilk başvuruyu Van Gevaş İlçe Belediye Başkanı Sinan Hakan yaptı. İlçe Belediye Başkanı Hakan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunda bulundu.
AK Parti Genel Merkezi’ne gelerek Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunan Gevaş İlçe Belediye Başkanı Sinan Hakan, ''Şu an Gevaş Belediye Başkanıyım. Fakat büyükşehir başka bir seçim bölgesi olduğu için başvurumu yaptım. Hayırlara vesile olsun. Zorlu bir sürece gidiyoruz. Doğudaki seçim atmosferi, seçim çalışmalarının havası farklıdır. Batı da daha farklıdır. Ama biz 5 yıldır bu partinin içerisinde belediye başkanı olarak mücadelemizi verdik. Bundan sonrada bir üst perdeden hizmet etmek amacıyla bir irade beyanında bulunuyoruz. Genel Merkezimiz gerekli değerlendirmeyi yapacaktır'' dedi.
İLK KADIN ADAY NİĞDE İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU
AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek Niğde Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan ilk kadın aday Tuğba Çelik de, çok heyecanlı olduğunu belirterek, ''Çevre yüksek mühendisiyim. Şu an çalışmıyorum. Niğde'de yaşıyorum.Çok heyecanlıyım. Rakiplerim hakkında hiç bir bilgim yok. Geldim başvurumu yaptım'' dedi.
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