AK Parti'de ilk gün 127 kişi başvuruda bulundu

Aday adaylarından öncelikle internet üzerinden ön başvuru aldıklarını dile getiren Yavuz, ön başvuruyu yapan aday adaylarının daha sonra ilgili teşkilat başkanlığına giderek bu bilgilere dayalı çıkartılacak formu imzalayıp, teslim etmesi halinde müracaatın kesinleşeceğini bildirdi.

Bir soru üzerine, aday adaylığı başvurularının bugün 11.00 itibarıyla başladığını anımsatan Yavuz, e-başvuru yöntemini kullanacaklarını ve anlık olarak tüm müracaatların görülebileceğini duyurduklarını söyledi.

Yavuz, bu doğrultuda kesinleşen aday adayı sayısının 13 olduğunu vurguladı.

- Mevcut belediye başkanları müracaat etmeyecek

Yavuz, bir soru üzerine Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında mevcut belediye başkanlarının müracaat etmemeleri yönünde karar aldıklarını hatırlattı.

Bu durumu kamuoyuna duyurduklarını aktaran Yavuz, sabah saatlerinde genel merkezde bir ilçe belediye başkanının büyükşehir belediyesi için müracaatta bulunduğunu ifade etti.

Yavuz, "Sonraki saatlerde belediye başkanlarımızın tamamen hiçbir yere girişlerini yapmaması istikametinde bir kararımız oldu. Sistem zaten almıyor bu müracaatları, yani mevcut belediye başkanlarımızın müracaatını hem görev yaptıkları ilçeden hem de başka bir yerden almıyor. Onun için çok net ve kesin sonucu söylüyorum, belediye başkanlarımız gerek kendi ilçelerinden veya kendi belediyelerden, gerekse başka belediyelerden hiçbir yerden müracaatta bulunmayacaklar." şeklinde konuştu.

Bundan önceki seçimlerde aday formu doldurulmak suretiyle başvuruların alındığına işaret eden Ali İhsan Yavuz, bu yıl bir ilk yaptıklarını ve bu doğrultuda önce gerekli belgelerin sisteme girildiğini, ardından aday formunun imzalanabildiğini söyledi.