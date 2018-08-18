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Ak Parti'de kongre heyecanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

AK Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı.

Ak Parti'de kongre heyecanı

Mustafa TURAPOĞLU-Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kongre öncesi salonun içerisi ve dışarısında binlerce kişi toplandı.
Ak Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nin gerçekleşeceği Ankara Arena Spor Salonu çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Spor salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce Ak Partili, güvenlik noktalarından geçerek salona giriş yaptı. Dışarıda kalan binlerce kişi ise kongreyi salon dışında takip etmek için beklemeye başladı.
Kongrenin gerçekleşeceği salon içerisine, ‘Kararlı bu dava, Türkiye'den dünyaya kısık seslerin sesi olmaya', 'Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik', 'Millet bir, hedef bir', 'İşimiz hizmet, gücümüz millet', 'Değişim yenilenerek devam ediyor' yazılı afişler yer aldı. Ayrıca salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde resmi bulunan 'Millet bir, hedef bir' yazılı dövizler taşındı. Kongre öncesi salonu dolduran partililer yoğun şekilde tezahürat yaparak sık sık, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı attı.
Kongre öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda sürprizle karşılanacak. Bu kapsamda salonu dolduran partililer, dağıtılan tek tip tişörtleri giyerken, Erdoğan'ı salona girişte aynı şarkıyı söyleyerek karşılayacak.

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