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AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için temayül yoklaması

AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkan adayı için temayül yoklaması yaptı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında düzenlenen basına kapalı toplantıda, TBMM başkan adaylığı için temayül yoklaması yapıldı.

Temayül yoklamasında, milletvekilleri, partisinden Meclis Başkanı adayı olarak görmek istedikleri üyenin ismini yazarak, kapalı zarfla sandığa attı.

AK Parti'den TBMM Başkanı adayı olacak milletvekilinin yarın başvuruda bulunması bekleniyor.

TBMM Başkan adayı bildirme süresi 24 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

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