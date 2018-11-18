AK Parti'de temayül yoklaması

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2019 seçimleri diğer seçimler kadar önemli. Biraz da meşakkatli olacak. Zorluklara hep birlikte göğüs gereceğimiz bir seçim olacak." dedi.

Dağ, Gaziantep'teki bir restoranda partisince düzenlenen Yerel Yönetimler Seçimi Aday Adaylığı Temayül Yoklaması'nın açılışında yaptığı konuşmada, siyasi partilerin her seçimde başarı olabilmek için uğraş verdiğini, AK Parti'nin de 2019 yerel seçiminden başarıyla çıkmak için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Seçimlere çok az bir zaman kaldığını belirten Dağ, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana 13 seçimi geride bıraktığını ifade ederek "Bu 13 seçimden Allah'a hamdolsun, alnımızın akıyla çıkmasını bildik. Önümüzde yeni bir sınav var, yeni bir seçim dönemi var. Hep birlikte bu seçim döneminin heyecanını yaşıyoruz. 2019 seçimleri diğer seçimler kadar önemli. Biraz da meşakkatli olacak. Zorluklara hep birlikte daha göğüs gereceğimiz bir seçim olacak." diye konuştu.

Dağ, anket sistemini uygulayan en iyi siyasi hareketin AK Parti olduğunu, bu sayede toplumun nabzını tuttuğunu söyleyerek şunları kaydetti: