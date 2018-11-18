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AK Parti'de temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "2019 seçimleri diğer seçimler kadar önemli. Biraz da meşakkatli olacak. Zorluklara hep birlikte göğüs gereceğimiz bir seçim olacak"

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2019 seçimleri diğer seçimler kadar önemli. Biraz da meşakkatli olacak. Zorluklara hep birlikte göğüs gereceğimiz bir seçim olacak." dedi.

Dağ, Gaziantep'teki bir restoranda partisince düzenlenen Yerel Yönetimler Seçimi Aday Adaylığı Temayül Yoklaması'nın açılışında yaptığı konuşmada, siyasi partilerin her seçimde başarı olabilmek için uğraş verdiğini, AK Parti'nin de 2019 yerel seçiminden başarıyla çıkmak için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Seçimlere çok az bir zaman kaldığını belirten Dağ, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana 13 seçimi geride bıraktığını ifade ederek "Bu 13 seçimden Allah'a hamdolsun, alnımızın akıyla çıkmasını bildik. Önümüzde yeni bir sınav var, yeni bir seçim dönemi var. Hep birlikte bu seçim döneminin heyecanını yaşıyoruz. 2019 seçimleri diğer seçimler kadar önemli. Biraz da meşakkatli olacak. Zorluklara hep birlikte daha göğüs gereceğimiz bir seçim olacak." diye konuştu.

Dağ, anket sistemini uygulayan en iyi siyasi hareketin AK Parti olduğunu, bu sayede toplumun nabzını tuttuğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"İstişareye önem ve değer veriyoruz. Bugün bir yenilik yapıyoruz. Bugüne kadar kağıt, kalemle yapılan temayül yoklamasını bugün, elektronik sistemle, internet üzerinden sadece Cumhurbaşkanımızın görebileceği, onun bilgisayarına giden bir sistemle e-temayül uygulamasını başlatıyoruz. Önceden kağıtla, kalemle yaptığımız bu işlemi şimdi çağın gereklerini, ruhunu okuyarak, elektronik sistemle yapmaya gayret edeceğiz."

Konuşmaların ardından delegeler oylarını kullanmaya başladı.

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