AK Parti'de temayül yoklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti olarak çok büyük ve geniş bir aile olduklarını belirterek, "Bu yolda her makamda görev yapmak bizim için kutsal. Bugün aday adayı olan kardeşlerim biliyorum ki yarın adaylarımız açıklandığında da adaylarımızla birlikte el ele, omuz omuza bu davada hizmet edecekler." dedi.
Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik AK Parti Bursa İl Başkanlığının Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda yapılan temayül yoklamasına katılan Kaya, yaptığı konuşmada, temayül yoklamalarının partinin kurulduğu günden itibaren geleneğinde yer aldığını söyledi.
Temayül yoklamalarının teşkilata verilen önemi gösterdiğini ifade eden Kaya, bugün Bursa'da, büyükşehir ile ilçe belediyelerin başkan adayları için temayül yoklamasının gerçekleştirildiğini kaydetti.
Kaya, yoklamada ilçe belediyeleri için 2 bin 500'ün üzerinde, büyükşehir belediyesi için de bin 500'ün üzerinde delegenin oy kullanacağını aktararak, "AK Parti olarak çok büyük ve geniş bir aileyiz. Bu yolda her makamda görev yapmak bizim için kutsal. Bugün aday adayı olan kardeşlerim biliyorum ki yarın adaylarımız açıklandığında da adaylarımızla birlikte el ele, omuz omuza bu davada hizmet edecekler. Bugün burada bir demokrasi şöleni havasında temayül yoklamamızı güzel bir ortamda gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
- " AK Parti teknolojiyi de en etkili şekilde kullanan bir partidir"
Bugün AK Parti teşkilatlarında bir ilkin yaşandığını vurgulayan Kaya, temayül yoklamasının "e-temayül" denilen elektronik sistem üzerinden gerçekleştirileceğini dile getirdi. Kaya, şöyle devam etti:
"E-temayül dediğimiz elektronik sistem üzerinden oyumuzu kullanacağız. Masalarda temayül için oy kullanacak delege arkadaşlarımız elektronik kartlarını alacaklar ve kabinlerdeki bilgisayarlar üzerinden kartlarını okutmak suretiyle önlerine gelen sorulara değerlendirmelerde bulunacaklar. Soruları cevaplayacaklar ve işlem bittiğinde de kartlarını yine masalardaki milletvekili arkadaşlarımıza teslim edecekler. AK Parti teknolojiyi de her anlamda en etkili şekilde kullanan, yenilikleri teşkilatlarına da en güzel şekilde yansıtan çok köklü geleneği olan bir siyasi partidir. E-temayül sistemimizle artık verdiğimiz oyları akşam saatinde Sayın Cumhurbaşkanımız direkt bilgisayarında görecek. Oy sayma diye bir şey yeni dönemde yok. Çünkü verdiğimiz her oy Sayın Cumhurbaşkanımızın önündeki ekrana düşecek. Bu yeni sistemle birlikte çok daha hızlı, etkin bir şekilde teşkilat yoklamalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. AK Parti, her türlü yeniliği siyasi olarak teşkilatlarına da sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu ilk olacak e-temayül sistemimizin partimize, teşkilat mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden kullanacağınız oylar hayırlı olsun. Bursa'yı hem büyükşehirde hem de tüm ilçelerinde kazanacak şekilde güçlü adaylarla birlikte 2019 Mart'ta çok daha güçlü hale getireceğiz."
Konuşmaların ardından delegeler, kabinlerde kurulan bilgisayarlar vasıtasıyla dijital ortamda oylarını kullanmaya başladı.
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