AK Parti'de temayül yoklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti olarak çok büyük ve geniş bir aile olduklarını belirterek, "Bu yolda her makamda görev yapmak bizim için kutsal. Bugün aday adayı olan kardeşlerim biliyorum ki yarın adaylarımız açıklandığında da adaylarımızla birlikte el ele, omuz omuza bu davada hizmet edecekler." dedi.

Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik AK Parti Bursa İl Başkanlığının Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda yapılan temayül yoklamasına katılan Kaya, yaptığı konuşmada, temayül yoklamalarının partinin kurulduğu günden itibaren geleneğinde yer aldığını söyledi.

Temayül yoklamalarının teşkilata verilen önemi gösterdiğini ifade eden Kaya, bugün Bursa'da, büyükşehir ile ilçe belediyelerin başkan adayları için temayül yoklamasının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaya, yoklamada ilçe belediyeleri için 2 bin 500'ün üzerinde, büyükşehir belediyesi için de bin 500'ün üzerinde delegenin oy kullanacağını aktararak, "AK Parti olarak çok büyük ve geniş bir aileyiz. Bu yolda her makamda görev yapmak bizim için kutsal. Bugün aday adayı olan kardeşlerim biliyorum ki yarın adaylarımız açıklandığında da adaylarımızla birlikte el ele, omuz omuza bu davada hizmet edecekler. Bugün burada bir demokrasi şöleni havasında temayül yoklamamızı güzel bir ortamda gerçekleştireceğiz." diye konuştu.