AK Parti'de temayül yoklaması

MANİSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bilgisayar ortamında yapılan e-temayül uygulaması 3 tondan fazla kağıt israfının önüne geçecek. Bilgisayar ortamına kayıt edilen bilgiler direkt sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayarına yansıyacak. Bu bizim için yenilikçi bir yöntem, aynı zamanda da çevreci bir yöntem." dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.

Manisa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yoklama öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaaslan, seçimlerin Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna katkı sunacağını belirtti.

Temayül yoklamasının önemine işaret eden Karaaslan "Bugün omurgamız dediğimiz bizim için çok değerli olan teşkilatlarımızın yerel seçimlerde bize kılavuz olmaları ve onların görüşlerini almak için bir araya geldik. Burada gerçekleştirilen temayül yoklaması bizim seçimlerde yol haritamızı belirleyecek." dedi.

Karaaslan, temayül yoklamasının tamamen dijital ortamda gerçekleştirdiğine dikkati çekerek "Bilgisayar ortamında yapılan e-temayül uygulaması 3 tondan fazla kağıt israfının önüne geçecek. Bilgisayar ortamına kayıt edilen bilgiler direkt Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayarına yansıyacak. Bu bizim için yenilikçi bir yöntem, aynı zamanda da çevreci bir yöntem. Ben Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'yım bize yakışır bir uygulama oldu." ifadelerini kullandı.