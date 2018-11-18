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AK Parti'de temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "AK Parti Türkiye’de en güçlü teşkilat yapısına sahip partidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "AK Parti Türkiye’de en güçlü teşkilat yapısına sahip partidir." dedi.

Muş, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen temayül yoklaması öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, temayül yoklamasını parti olarak adaylık ve seçim öncesi teşkilatın kanaatini ölçmek için yaptıklarını söyledi.

Daha önceki temayül yoklamalarından farklı olarak teknolojinin en son imkanlarının kullandıklarını aktaran Muş, şunları kaydetti:

"AK Parti Türkiye'de en güçlü teşkilat yapısına sahip partidir. Bugün teknolojinin en son imkanlarını kullanılmak suretiyle e-temayül şeklinde yoklama yapılmaktadır. Teşkilat mensuplarımız bilgisayar üzerinden oylarını kullanmaktadır. Bütün veriler oylama bittikten sonra toplu bir şekilde Genel Merkez veri sistemine intikal ettirilmekte ve tek tuşla veriler görülmektedir. İlçe belediyeleri için bin 583 delegemiz oy kullanacak. 993 delegemiz de Büyükşehir Belediyesi için oy kullanacak. Teşkilatımızda bugün büyük bir heyecan ve motivasyonlar var."

Temayül yoklamasının nasıl yapıldığına ilişkin de bilgi veren Muş, "Burada delegelerimiz bir kart veriyoruz onu okuttuktan sonra bilgisayarda bir ekran açılıyor. Delegelerimizden kimi belediye başkanı görmek istiyorlarsa o ismi yazmalarını istiyoruz. Delegelerimiz iki isim yazıyorlar. Bir de küçük bir anket yapıyoruz. Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili kanaatlerini alıyoruz." dedi.

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ak parti AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Kahramanmaraş temayül

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