AK Parti'de temayül yoklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin milletin bağrından çıktığını belirterek, "Rotasını, istikametini milletimiz belirlemiştir. İnşallah aynı istikamette, ilk günkü aşkla aynı geleceğe doğru aynı istikamette yürüyoruz." dedi.

Özkan, partisinin Hatay İl Teşkilatı tarafından Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklamasında yaptığı açıklamada, AK Parti olarak bugüne kadar girdikleri 14 seçimden milletin desteğiyle zaferle çıktıklarını kaydetti.

Bu zaferin arkasında her şeyden önce teşkilatlarının ve milletin çizdiği rotanın belirleyici olduğunu ifade eden Özkan, "Her seçimde teşkilat mensuplarının yaklaşımlarını ve taleplerini alırken diğer taraftan da yaptığımız anketlerle milletimizin teveccühünü, beklentilerini ölçüyoruz. Bugün burada teşkilatlarımızın kanaatini tespit ediyoruz." dedi.

Özkan, Hatay'da bulunan delegelerinin 15 ilçe ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için tercihlerini elektronik ortamda yapılan temayülle ortaya koyacaklarını söyledi.

Temayül yoklamaları, anketler ve vatandaşların beklentilerinin aday seçimlerinde belirleyici olduğunun altını çizen Özkan, şöyle devam etti: