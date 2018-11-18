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AK Parti'de temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "AK Parti milletimizin bağrından çıkmıştır. Rotasını, istikametini milletimiz belirlemiştir. İnşallah aynı istikamette, ilk günkü aşkla aynı geleceğe doğru aynı istikamette yürüyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin milletin bağrından çıktığını belirterek, "Rotasını, istikametini milletimiz belirlemiştir. İnşallah aynı istikamette, ilk günkü aşkla aynı geleceğe doğru aynı istikamette yürüyoruz." dedi.

Özkan, partisinin Hatay İl Teşkilatı tarafından Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklamasında yaptığı açıklamada, AK Parti olarak bugüne kadar girdikleri 14 seçimden milletin desteğiyle zaferle çıktıklarını kaydetti.

Bu zaferin arkasında her şeyden önce teşkilatlarının ve milletin çizdiği rotanın belirleyici olduğunu ifade eden Özkan, "Her seçimde teşkilat mensuplarının yaklaşımlarını ve taleplerini alırken diğer taraftan da yaptığımız anketlerle milletimizin teveccühünü, beklentilerini ölçüyoruz. Bugün burada teşkilatlarımızın kanaatini tespit ediyoruz." dedi.

Özkan, Hatay'da bulunan delegelerinin 15 ilçe ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için tercihlerini elektronik ortamda yapılan temayülle ortaya koyacaklarını söyledi.

Temayül yoklamaları, anketler ve vatandaşların beklentilerinin aday seçimlerinde belirleyici olduğunun altını çizen Özkan, şöyle devam etti:

"Aday adaylarımızın teveccühü ve sayısı, yarın başlayacak olan meclis üyesi başvurucularımızın sayısına baktığımızda Türkiye genelinde şu anda 10 bin civarında aday adayımız var. Bu büyük bir sayı. Bir taraftan doğrudan aday adaylığı müracaatını yapanlar, mevcut belediye başkanlarımız onlar da aday adayı, aynı şekilde teşkilatlarımızdan aday adaylığını topladığımız zaman bu rakam yaklaşık 9-10 bini buluyor. Bu ne demek? Yani Türkiye'de 15 yıldan beri her girdiği yerel seçimde zaferle ipi göğüsleyen ve milletimize hizmetkar olarak 18 yıldan beri çalışan, didinen AK Parti'nin, yine milletimizin tek umudu olduğunu gösteriyor. AK Parti milletimizin bağrından çıkmıştır. Rotasını, istikametini milletimiz belirlemiştir. İnşallah aynı istikamette ilk günkü aşkla aynı geleceğe doğru aynı istikamette yürüyoruz."

Konuşmanın ardından elektronik ortamda gerçekleştirilen temayül yoklamasına geçildi.

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