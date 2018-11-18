AK Parti'de temayül yoklaması

ÇORUM (AA) - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, partisinde elektronik ortamda yapılan temayül yoklamasına ilişkin, "Dünyada seçim sistemlerinin de bu yönde bir eğilim içinde olduğu, gelişmiş ülkelerde dijital imkanların daha fazla uygulandığı dikkate alındığında, bizim bugün burada yapmış olduğumuz iş siyaseten öncü bir mahiyet taşıyor." dedi. Bostancı, partisinin Çorum İl Başkanlığı tarafından Çorum Atatürk Spor Salonu'nda yapılan temayül yoklamasına katıldı. 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik yapılan temayül yoklaması için kurulan dijital platformu inceleyen Bostancı, daha sonra oy kullanma işlemini başlattı. Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının ilk kez dijital ortamda yapıldığını söyledi. "e-temayül" ile Türkiye genelindeki sonuçların eş zamanlı olarak AK Parti Genel Merkezi'nden izlenebileceğini belirten Bostancı, şunları kaydetti: "Bu temayül yoklamasının geçmişten önemli bir farkı, bu defa sistemin bütünüyle dijital platform üzerinde yapılacak olmasıdır. Dünyada seçim sistemlerinin de bu yönde bir eğilim içinde olduğu, gelişmiş ülkelerde dijital imkanların daha fazla uygulandığı dikkate alındığında, bizim bugün burada yapmış olduğumuz iş siyaseten öncü bir mahiyet taşıyor. Denilebilir ki bazı arkadaşlarımız bilgisayarları henüz yeteri kadar iyi kullanamıyor. Ancak Türkiye'de akıllı telefon sayısının neredeyse nüfusa denk olduğu düşünüldüğünde bu tür yazılım programlarını kullanma konusunda hayli geniş bir toplumsal kesimin var olduğunu görmek lazım."

- "Adayları belirleme çalışmalarımız sürüyor" Mahalli idareler seçimlerinde aday belirlemek için birçok çalışma yapıldığını, bu çalışmalardan bir tanesinin de temayül yoklaması olduğunu anlatan Bostancı, şöyle devam etti: "16 yıllık AK Parti iktidarında eğer bir sır aranacaksa, bu işin sırrı doğrudan doğruya halkla kurulan temas, halkın kanaat ve istekleri üzerine teşekkül eden siyaset anlayışıdır. Bugün de martın sonunda yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için temayül yoklaması yapıyoruz. Çalışmalardan sadece bir tanesidir bu temayül. Aynı zamanda çeşitli saha araştırmalarıyla, mülakat yöntemleriyle Türkiye'nin her yerinde adayları belirleme çalışmalarımız halen sürüyor. Bu temayül yoklaması, teşkilat mensuplarına eğilimlerinin ne olduğunu, kimi yönetici olarak görmek istediklerini anlamaya dönük bir yoklamadır." - "Eğilimleri genel merkezden görebilme imkanımız olacak" Bostancı, yeni uygulama ile dijital platformun ne kadar verimli çalışacağını gözlemleyeceklerini vurguladı. "Esasen biz de bugün burada bu işin ne kadar verimli çalışacağını, zorlukların neler olabileceğini de bir yan bilgi olarak görmüş olacağız." diyen Bostancı, şu ifadeleri kullandı: