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AK Parti'de temayül yoklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 13:07 | Son Güncelleme

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: - "Elektronik sistemle yaptığımız temayül sayesinde hiçbir soru işaretine müsaade etmeksizin, yoklama sona erdiği anda sistem sonuçları otomatik olarak genel merkeze iletilecek"

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, partilerinin temayül yoklamasını elektronik sistem üzerinden gerçekleştirdiğini bildirdi.

Genel merkez temayül sorumlusu olan Kılıç, partisinin Antalya İl Başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen temayül yoklamasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa elektronik sistem üzerinden "e-temayül" yapıldığını belirtti.

Kılıç, saat 10.00'da başlayan yoklamanın gayet güzel bir şekilde devam ettiğini, teşkilat üyelerinin görmek istedikleri adaylarla ilgili fikir ve düşüncelerini temayül yoklamasıyla yansıttığını ifade etti.

Katılımın çok yoğun bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayan Kılıç, "Elektronik sistemle yaptığımız temayül sayesinde hiçbir soru işaretine müsaade etmeksizin, yoklama sona erdiği anda sistem sonuçları otomatik olarak genel merkeze iletilecek. İl Başkanımıza ve Antalya teşkilatına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kılıç, yoğun katılımın Antalya'nın AK Parti belediyeciliğine devam etmek istediğini gösterdiğini vurgulayarak "İnşallah AK Parti belediyeciliğinin Antalya'da devamı olacaktır. Durmak yok yola devam." dedi.

- "Antalya'da birinci olacağız"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da temayül yoklamasının sorunsuz bir şekilde başladığını ve devam ettiğinin dile getirerek 19 ilçeden 3 bin 600 delegenin oy kullanacağını söyledi.

Her ilçede en az 5-6 aday adaylarının bulunduğunu belirten Taş, "E-temayül yoklamasında, delegelerimiz aday adayları arasından üç ismi seçiyorlar. Yerel seçimlere, oy kullanan delegenin ilgi ve alakası daha fazla oluyor. Delegelerimizin kararları Cumhurbaşkanımızın önüne düşecek." diye konuştu.

Taş, aday adayı fazlalığının partilerine olan teveccühü gösterdiğini dile getirerek "İnşallah yerel seçimlerde Antalya'da birinci olacağız. AK Parti belediyeciliğini devam ettireceğiz." dedi.

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Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ak Temayül yoklaması

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