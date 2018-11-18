AK Parti'de temayül yoklaması

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, partilerinin temayül yoklamasını elektronik sistem üzerinden gerçekleştirdiğini bildirdi.

Genel merkez temayül sorumlusu olan Kılıç, partisinin Antalya İl Başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen temayül yoklamasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa elektronik sistem üzerinden "e-temayül" yapıldığını belirtti.

Kılıç, saat 10.00'da başlayan yoklamanın gayet güzel bir şekilde devam ettiğini, teşkilat üyelerinin görmek istedikleri adaylarla ilgili fikir ve düşüncelerini temayül yoklamasıyla yansıttığını ifade etti.

Katılımın çok yoğun bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayan Kılıç, "Elektronik sistemle yaptığımız temayül sayesinde hiçbir soru işaretine müsaade etmeksizin, yoklama sona erdiği anda sistem sonuçları otomatik olarak genel merkeze iletilecek. İl Başkanımıza ve Antalya teşkilatına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kılıç, yoğun katılımın Antalya'nın AK Parti belediyeciliğine devam etmek istediğini gösterdiğini vurgulayarak "İnşallah AK Parti belediyeciliğinin Antalya'da devamı olacaktır. Durmak yok yola devam." dedi.