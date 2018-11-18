AK Parti'de temayül yoklaması

Teşkilat mensuplarının büyük bir coşkuyla ilçelerinde başkan olarak görmek istedikleri kişi için oy kullandığını ifade eden Şenocak, "Bugün ilk defa yeni bir sistemi hayata geçirdik. Elektronik ortamda temayül yoklaması gerçekleştiriyoruz. Bu yeni sistemde hiçbir aksama yok. Çok güzel işliyor. İnsanlarımız ilçelerinde hangi aday adayına oy vereceklerse çok kısa sürede elektronik sistemde oylarını kullanıyor." dedi.

Temayül yoklamasına gelen teşkilat mensuplarıyla görüşen ve ilk defa denenen elektronik sistemi inceleyen İl Başkanı Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temayül yoklaması dolayısıyla büyük bir heyecan yaşandığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yerel seçimler için İstanbul'da 455 aday adayının başvurduğunu belirterek "Bu adaylar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olan kişiler de var. Adayların içinde kadınlar, gençler, engelli kardeşlerimiz var." dedi.

Bayram Şenocak, teşkilat mensuplarının hem ilçelerinde hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görmek istedikleri başkan aday adayları için oy kullandıklarını hatırlatarak, "AK Parti'de ciddi bir müracaat süreci geçirdik. İstanbul'da 455 aday adayı müracaatı oldu. Bu adaylar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olan kişiler de var. Bunların içinde kadınlar, gençler, engelli kardeşlerimiz var. Teveccüh bir hayli fazla. Bu sürecin sonunda ise 39 belediye başkan adayımız olacak." diye konuştu.

- 5 bin 100 teşkilat mensubu oy kullandı

AK Parti'de adaylık başvurusunun kısa bir süre için uzatıldığını ve geçen cuma 17.00'de sona erdiğini vurgulayan Şenocak, şunları kaydetti:

"Burada oy kullanacak yaklaşık 5 bin 100 teşkilat mensubumuz, aday adayı olmuş kişiler için oylarını kullanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle inşallah en sonunda Büyükşehir Belediye Başkan adayı, istişareler sonucunda yine aynı şekilde 39 ilçenin başkan adayı belirlenmiş olacak. Burada başvuran 455 aday adayı arkadaşımız arasından belirlenecek 39 belediye başkanı adayımızla aynı anda sahaya çıkıp, 31 Mart akşamına kadar birlikte mücadele vereceğiz. AK Parti'li olmanın farkı bu. Gerçek AK Parti'li olmak da zaten böyle olunur. Onun için önümüzdeki süreçte çok farklı bir İstanbul'un olacağını göreceksiniz. Oylarımızı katlayarak bu süreci tamamlayacağız."

