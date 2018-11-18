AK Parti'de temayül yoklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, gazetecilere yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının hayırlı olmasını dileyerek, "e-temayül sisteminde vatandaşlarımız elektronik ortamda tercihlerini ortaya koyabiliyor. Şenlik havasında adayların belirlenmesi için oylarını kullanıyorlar. Bu sistem partinin demokratik süreçlere verdiği önemi gösteriyor." dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Adnan Erdoğan, yaptığı açıklamada, temayül yoklamasına ilginin yoğun olduğunu belirterek, tüm aday adaylarına başarılar diledi.

Temayül yoklamasının açılış programına AK Parti'nin Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ile Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve diğer parti yöneticileri de katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen temayül yoklamasında konuşan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, temayül yoklamasının ve yerel seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Temayül yoklamasının çok güzel başladığını ifade eden Dağtekin, şunları kaydetti:

"Sistemde herhangi bir aksaklık olmadı. Merkezde 14 adayımız müracaat etti. 900'e yakın arkadaşımız oy kullanıyor. Hamdolsun ciddi ve disiplinli bir çalışmayı yürüttük. Allah bu imkanları oluşturan bütün arkadaşlarımızdan razı olsun. Vekillerimiz de sağ olsunlar çok güzel bir organizasyon ortaya koydular. Bizim asıl olan mücadelemiz belediyelerimizin iradesinin doğru, dürüst ve adaletli bir şekilde genel merkezimize yansımasıdır."

