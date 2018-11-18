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AK Parti'de temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması gerçekleştiriliyor

AK Parti'de Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapılıyor.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Beydağı Gençlik Merkezi Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklamasında parti delegeleri dijital ortamda tercihlerini gerçekleştiriliyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, gazetecilere yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının hayırlı olmasını dileyerek, "e-temayül sisteminde vatandaşlarımız elektronik ortamda tercihlerini ortaya koyabiliyor. Şenlik havasında adayların belirlenmesi için oylarını kullanıyorlar. Bu sistem partinin demokratik süreçlere verdiği önemi gösteriyor." dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise parti olarak yerel seçim sürecinin ilk aşamasını bugün gerçekleştirdikleri temayül yoklamasıyla yaşadıklarını söyledi.

Teşkilat içi temayül yoklamasını gerçekleştirdiklerini dile getiren Koca, "e-temayül sistemimizi ilk defa bugün kullanıyoruz. Elektronik ortamda bilgisayar üzerinden teşkilat mensuplarımız temayüllerini, oylarını belirleyecekler. Temayül yoklamasının partimize, şehrimize, hemşehrilerimize ve adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Koca, temayül yoklamasına yaklaşık bin 640 kişinin oy kullanacağını ve sonuçların AK Parti Genel Merkezi"nden görülebileceğini dile getirdi.

Temayül yoklamasına AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal da katıldı.

- Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleşen temayül yoklamasında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yoklamanın ve yerel seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Temayül yoklamasının açılış programına AK Parti'nin Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ile Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve diğer parti yöneticileri de katıldı.

- Kilis

Kilis Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklamasında 239 delege oy kullanıyor.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Adnan Erdoğan, yaptığı açıklamada, temayül yoklamasına ilginin yoğun olduğunu belirterek, tüm aday adaylarına başarılar diledi.

- Adıyaman

Adıyaman'da Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen temayül yoklamasında konuşan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, temayül yoklamasının ve yerel seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Temayül yoklamasının çok güzel başladığını ifade eden Dağtekin, şunları kaydetti:

"Sistemde herhangi bir aksaklık olmadı. Merkezde 14 adayımız müracaat etti. 900'e yakın arkadaşımız oy kullanıyor. Hamdolsun ciddi ve disiplinli bir çalışmayı yürüttük. Allah bu imkanları oluşturan bütün arkadaşlarımızdan razı olsun. Vekillerimiz de sağ olsunlar çok güzel bir organizasyon ortaya koydular. Bizim asıl olan mücadelemiz belediyelerimizin iradesinin doğru, dürüst ve adaletli bir şekilde genel merkezimize yansımasıdır."

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