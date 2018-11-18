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AK Parti'de temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: - "İzmir'de AK Parti çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanacak. Milletimizin de teveccühü olursa İzmir'i AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak istiyoruz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "İzmir'de AK Parti çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanacak. Milletimizin de teveccühü olursa İzmir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Halkapınar Spor Salonu'nda yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kandemir 81 ilde teşkilat temayülüne gittiklerini belirterek teşkilatların kanaatleri, görüşleri ve vicdanlarının çizdiği yönün kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Çeşitli illerden gelen milletvekilleriyle genel bir koordinasyon yaptıklarını anlatan Kandemir, yoklamada tüm ekibin gönlündeki ismi yazdığını dile getirdi.

Kandemir, Türkiye'nin siyasi tarihinde ilk defa teknolojiyle çok yakın olarak veri tabanlı bir çalışmayla temayül yoklaması yaptıklarını anımsatarak, saat 16.00 itibariyle temayülün sona ereceğini belirtti.

Kandemir, saat 17.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm teşkilat temayüllerini görebileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hangi isimlere dönük ağırlık oluşsun, bunları görme imkanı olacak. Teşkilat temayüllerinden aldığımız bilgilerle de inşallah bu hafta geniş bir çalışma yapıp hızlı bir şekilde adaylarımızı açıklamaya başlayacağız. İzmir bizim için çok önemli bir kent. Biz İzmir'de çok iddialıyız. Bu seçimlerde il teşkilatı ve ilçe teşkilatlarımızın olağanüstü gayreti ve muhteşem bir mücadelesi var. Bir inancı var. İzmir'de AK Parti çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanacak. Milletimizin de teveccühü olursa İzmir'i AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak istiyoruz. Türk siyasi hayatında bir dönüm noktası diye düşünüyorum temayülü. AK Parti'de temayül çok kıymetli. İlk defa elektronik tabanla yapılması suretiyle çok süratli netice alacağımız bir temayül olacak."

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de "Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir'de de temayül yoklaması teşkilatlarımızın kendi ilçeleri ve büyükşehirle ilgili görüşleri kimleri görmek istiyor, onu gösterecek. Çok güzel bir ortamda temayül yoklaması yapılıyor. Listede yaklaşık 5 bin kişi var. 4 bine yakın oy kullanılacağını tahmin ediyoruz. Neşeli, heyecan içerisinde belki en yüksek katılımın olacağı bir yoklama olacak. İlimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

Bu arada yoklama öncesi belediye başkan aday adayları ve beraberindekiler sabahın erken saatlerinden itibaren yoklamanın yapılacağı salona geldi. Kendilerine ayrılan bölümlerde stant açıp ikramda bulunan aday adayları, tanıtım broşürlerini dağıtarak delegelerden kendilerine oy vermelerini istedi.

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