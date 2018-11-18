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Ak Parti'de temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

Antalya'da Ak Partili delegeler, 19 ilçe ve büyükşehir belediyesi başkanlığı adaylarını belirlemek üzere elektronik ortamda temayül yoklamasına katıldı.

Alparslan ÇINAR- Süleyman EKİN ANTALYA, (DHA) Antalya'da Ak Partili delegeler, 19 ilçe ve büyükşehir belediyesi başkanlığı adaylarını belirlemek üzere elektronik ortamda temayül yoklamasına katıldı. Yoklamayı Ak Parti Samsun Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da takip etti. Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik Ak Parti temayül yoklaması saat 10.00'da tüm Türkiye'de aynı anda başladı. Delegeler aday olmasını istediği isimleri ilk defa elektronik ortamda bildirdi. Tüm Türkiye'yle birlikte Antalya'da da 3 bin 600 delege Mimar Sinan Kongre Merkezi'ne (MSKM) giderek, 19 ilçe ve büyükşehir belediyesi başkanlığı için görüşlerini sisteme girmeye başladı. Ak Parti Samsun Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da MSKM'de partililerle bir araya gelerek süreci yakından takip etti. Ak Parti teşkilatının katılımından memnun olduğunu belirten Kılıç, Türkiye'de elektronik ortamda temayül yoklamasını yapan tek parti olduklarını vurguladı. Hiçbir sorun yaşamadan teşkilat üyelerinin özgür görüşlerini dile getirdiğini anlatan Kılıç, 10.00'da başladık ve 16.00'da sona erecek. Elektronik sistem sayesinde yoklama sona erince sonuçlar hiçbir soru işaretine gerek kalmadan genel merkeze iletilecek dedi. SÜRPRİZ ADAY OLACAK MI Milletvekili Çağatay Kılıç, Antalya için sürpriz adaylar olup olmayacağına ilişkin soruya ise Görevimiz burada temayül yoklamasını yapmaktı. Antalya için beklentiler nedir, nasıl işleyecek O kısım seçim işleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gelen bilgiler doğrultusunda vereceği kararla ortaya çıkacak. Ben o konuda bir şey söyleyemem ama kalabalığa bakılırsa Ak Parti belediyeciliği isteniyor diye konuştu. Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da yeni sistem temayül yoklamasını değerlendirdi. Yüzde 90'ın üzerinde katılım beklediklerini ifade eden Taş, Delegelerimiz 20 bilgisayar üzerinden oy kullanıyor. 3 bin 600 kişi oy kullanacak. Her ilçemizde en az 5-6 adayımız var. Delegelerimiz burada en fazla 3 ismi manüel olarak yazabiliyor diye konuştu.

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