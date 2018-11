AK Parti'de temayül yoklaması

Sistemin Türkiye'de ilk kez uygulandığına dikkati çeken Sarıeroğlu, "81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde e- temayül sistemiyle bu süreçte teşkilatlarımızın aday adaylarıyla ilgili gönüllerinden geçen isimleri istiyoruz. Bu süreç gerçekten bizim için çok başarılı geçti. Kağıt israfının olmadığı, amcalarımızın, teyzelerimizin her yaştan kardeşimizin kolaylıkla içleri rahat olarak kullandıkları oylarıyla çok başarılı oldu. Bu bağlamda seçim işleri başkanlığımız tebrik ediyorum. İlkleri yapmak zordur ve risklidir, bu riskleri göze aldılar. Bugün tüm illerden aldığımız habere göre sistemin başarıyla işletildiğini görüyoruz. Kayseri'de de 16 ilçemizde ve 2 binin üzerinde delege ile bu süreci gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sarıeroğlu, AK Parti'nin 16 yıl boyunca her alanda iddiasını ortaya koyduğunu, bugün de parti olarak teşkilatlarla bir demokrasi şöleni gerçekleştirdiklerini ifade etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığının Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda yerel seçimlere yönelik yapılan temayül yoklamasına katılan Sarıeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin ilk defa elektronik ortamda 81 ilde eş zamanlı temayül yoklaması gerçekleştirdiğini söyledi.

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Milletimize dokunacak, gönüllere girecek, görev aldığı yerlere vizyon ve hizmet konusunda her şeyini ortaya koyacak güçlü adaylarla yolumuza devam edeceğiz. Güçlü adaylar derken öyle flaş isimler, marka isimleri kastetmiyoruz, bizim için güç milletin gönlüne girecek adaylar demektir." dedi.

- "En doğru adaylarla yolumuza devam edeceğiz"

Sarıeroğlu, AK Parti'nin yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandığını vurgulayarak, "Bu süreçte tüm birimlerimizin ortak ve eş güdümlü çalışmasıyla hem teşkilatlarımızın hem vatandaşlarımızın görüşlerini alacağımız çok farklı mekanizmaları devreye soktuk. Vatandaşlarımıza SMS oylamalarıyla, telefonla, sahadaki ekiplerimizle mevcut belediye başkanları ya da bu süreçte kimi belediye başkanı olarak görmek istedikleriyle ilgili sorularımızı yönelttik." dedi.

Sadece seçim dönemlerinden değil her zaman AK Parti'nin sokaktaki vatandaşın söylediklerine kulak verdiğine işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Yine AK Parti olarak anketleri düzenli olarak yapan bir partiyiz. Sadece seçim dönemlerinde değil, halkımızın her an ne dediğine kulak verdiğimiz için saha çalışmalarını düzenli olarak yapıyorduk. İnşallah bu süreçler, halkımızın söyledikleri, sokağın sesi ve teşkilatlarımızın bizlerden beklentilerini birleştirerek, en doğru, en güçlü adaylarla AK Parti ailesi olarak bu seçimde yolumuza devam edeceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm siyasi partilere de aslında bugün uygulamaya koyduğumuz bu yeniliğin örnek olmasını temenni ediyoruz. Aslında gerçek çevreciliğin de bu olduğunu ifade etmem gerekiyor. Daha önce yaptığımız temayül yoklamalarından çuvallar dolusu belgelerle, kağıtlarla Ankara'ya dönüyorduk. Çok uzun süre okunuyordu, farklı tartışmalar söz konusu oluyordu şu an hiçbir şekilde kağıt kullanılmıyor. Manyetik kartlarını veriyoruz genel merkezden gelen arkadaşlarımız bilgisayar bilmeyen kişilere destek oluyorlar. Sahadan aldığımız geri dönüşümlerde de görüyoruz ki yeni sistem beğenilmiş durumda. Kayseri'de de çok başarılı geçti. Teşkilatımıza hazırlıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çok düzenli bir sistem kurduk. Hiç yığılma olmadı, gelenler beklemeden çok sakin bir şekilde oyalarını kullandılar."