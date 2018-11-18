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AK Parti'de temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: - "AK Parti olarak özellikle yerel yönetimlerde projeleriyle vatandaşa en yakın, en hızlı ve en güvenli şekilde hizmet verme anlayışımızın olduğu bir yaklaşımımız var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "AK Parti olarak özellikle yerel yönetimlerde projeleriyle vatandaşa en yakın, en hızlı ve en güvenli şekilde hizmet verme anlayışımızın olduğu bir yaklaşımımız var." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Atatürk Spor Salonu'nda yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Elvan, temayül yoklamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkan aday adaylarına yönelik temayül yoklaması için Ordu'da bulunduğunu söyledi.

Ordulular ile birlikte olmaktan son derece memnun olduğunu dile getiren Elvan, parti olarak ilk kez elektronik ortamda temayül oylamasını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Elvan, delegelerin bilgisayar ortamında kendi oylarını kullandıklarını belirterek, "Doğrudan kullandıkları oylar genel merkeze aktarıldı. Dolayısıyla anında kimin kim için oy kullandığını genel merkezimiz değerlendirme imkanına sahip." diye konuştu.

Aday adaylarına ve oy kullananlara teşekkür eden Elvan, şunları kaydetti:

"Bugün bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı vardı. Zaman zaman aksaklık yaşayan kardeşlerimiz de oldu ama Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda bir oylama gerçekleştirdik. Dolayısıyla sonuçlarını da en kısa sürede genel merkezimiz değerlendirecektir. AK Parti olarak özellikle yerel yönetimlerde projeleriyle vatandaşa en yakın, en hızlı ve en güvenli şekilde hizmet verme anlayışımızın olduğu bir yaklaşımımız var. İnşallah Ordu'da da AK Partili kardeşlerimiz, belediye başkan adaylarımız bir destan yazacaktır ve Ordu'yu daha da yukarılara, daha iyi noktalara getireceklerdir."

Elvan, Ordu'ya çok önemli yatırımların olduğunu aktararak, "Gerçekten 15-20 yıl önceki Ordu ile bugünkü Ordu'yu kıyasladığınızda arada inanılmaz bir fark olduğunu sizler de göreceksiniz. Altyapı ve tüm yatırımlarıyla inşallah belediyecilik hizmetinde de Ordu şahlanmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ordu

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