AK Parti'de temayül yoklaması başladı

ENES KAPLAN - MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin yerel seçimlere yönelik temayül yoklamasının başladığını belirterek, "Türkiye genelinde 145 bin teşkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları oylarını kullanacaklar ve sonuçlar 16.30 itibarıyla genel merkezimizde görülebilecek ve değerlendirmeye alınacak." dedi.

Ünal, Ankara Spor Salonu'nda tüm Türkiye ile aynı anda başlayan Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik AK Parti temayül yoklaması öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden Ünal, "İlk defa elektronik ortamda bütün teşkilat mensuplarımızın yani 145 bin kişinin oy kullanacağı ve oylama bittikten hemen sonra sonuçları alabileceğimiz bir temayül gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çalışmaları dolayısıyla Seçim İşleri Başkanlığına teşekkürlerini ileten Ünal, "Sadece Ankara'da 3 bin 774 teşkilat mensubumuz oy kullanacak. Türkiye genelinde de 145 bin teşkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları oylarını kullanacaklar ve sonuçlar 16.30 itibarıyla genel merkezimizde görülebilecek ve değerlendirmeye alınacak." diye konuştu.