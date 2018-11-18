HABER

AK Parti'de temayül yoklaması sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 16:23 | Son Güncelleme

Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım'da belediye başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de tüm Türkiye'de aynı anda yapılan temayül yoklaması tamamlandı

Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım'da belediye başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de tüm Türkiye'de aynı anda yapılan temayül yoklaması sona erdi.

Gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de hazırlıklar sürüyor.

Hazırlıklar kapsamında belediye başkanlıkları, il genel ve belediye meclisi aday adaylığı sürecini 5 Kasım'da başlatan AK Parti'de belediye başkanlıkları için aday adaylığı süreci 16 Kasım'da son bulmuştu.

Belediye başkanlıkları için 145 bin teşkilat mensubunun katılımıyla bugün temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk defa "e-temayül" yöntemiyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi dolayısıyla yoklama sonuçları kısa süre içerisinde elde edilebilecek.

Toplam 7 bin 180 kişinin belediye başkanı aday adaylığı başvurusunda bulunduğu AK Parti'de il genel ve belediye meclisi üyelikleri için 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 19.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

PARTNERİntikamı çok acı oldu! Kocasının sevgilisini...İntikamı çok acı oldu! Kocasının sevgilisini...
Adli suçlardan yatan yakınları için 'af' istedilerAdli suçlardan yatan yakınları için 'af' istediler
Kazada ölen psikolog, gözyaşları arasında toprağa verildiKazada ölen psikolog, gözyaşları arasında toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Mahalli İdareler Seçimleri Temayül yoklaması

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.