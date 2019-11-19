HABER

AK Parti'de 'yargı paketi' mesaisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 20:02 | Son Güncelleme

AK Parti, Meclis’e gelmesi beklenen ‘İkinci yargı paketi’ üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA, (DHA)- AK Parti, Meclis’e gelmesi beklenen ‘İkinci yargı paketi’ üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. 2020 Yılı bütçe görüşmelerinin ardından Meclis’e yasa teklifi olarak sunulması beklenen ‘İkinci yargı paketine’ hangi düzenlemelerin gireceği gözden geçirildi.
AK Parti grup başkanvekilleri, TBMM Adalet Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve hukukçu milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, ‘İkinci yargı paketine’ hangi düzenlemelerin gireceği konusu gözden geçirildi. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı paketin şekillenmesinin ardından, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerinin görüşüne sunulacak.

PARTNERDünyanın en seksi 20 kadınıDünyanın en seksi 20 kadını
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Açık değil fazla veren bir ülkeyiz"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Açık değil fazla veren bir ülkeyiz"
S-400 ve F-35 açıklaması! İşte ilk toplantı tarihiS-400 ve F-35 açıklaması! İşte ilk toplantı tarihi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

S-400 ve F-35 açıklaması! İşte ilk toplantı tarihi

Konuşması sırasında seslendi! Erdoğan yanına çağırınca gözyaşlarını tutamadı

Konuşması sırasında seslendi! Gözyaşlarını tutamadı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa etti

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.