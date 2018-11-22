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AK Parti'de Yasama Yürütme Koordinasyon toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında, bakan yardımcıları ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde ilk toplantı düzenlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında, bakan yardımcıları ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Yasama Yürütme Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Yazıcı, partisinin genel merkezinde bakan yardımcıları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama yürütme koordinasyonun son derece önemli olduğunu belirterek, "Sizler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kültürünü oluşturacaksınız. Yazılı hukukun yanında uygulamalarınızla teamül hukukunu oluşturacaksınız. Bu bakımdan icraatlarınız, uygulamalarınız, sistemin başarıya ulaşması bakımından hayati derecede önemli." diye konuştu.

Bugün ilk koordinasyon toplantısının yapıldığına dikkati çeken Yazıcı, bundan sonraki toplantılara milletvekillerinin de katılacağını, toplantılarda yasama yürütme ilişkilerini karşılıklı olarak ele alınacağını anlattı.

- "Sizlerin yükü çok ağır ve çok yaygın"

Koordinasyonun bu şekilde sağlanacağını bildiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye hepimizin, çok önemli hedeflerimiz var. Yeni dönemde artık Bakanlar Kurulu diye bir kuruldan söz etmiyoruz. Bakanlardan oluşan heyetin ismi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi. Onun için bu heyetin toplantısı kabine toplantısı olarak nitelendiriliyor. Sizlerin yükü çok ağır ve çok yaygın. Yeni sistemin bürokratik ayağının en önemli karakteristik özelliklerinin bir tanesi artık bakanlıklarda müsteşar, müsteşar yardımcıları yok. Müsteşar, müsteşar yardımcılıklarının önceki dönemlerde icra ettiği fonksiyonu, görev yaptıkları alanların tamamını bakanlar tarafından önerilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanan sizler tarafından icra edilmektedir."

Hayati Yazıcı'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

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