AK Parti'de Yasama Yürütme Koordinasyon toplantısı

"Türkiye hepimizin, çok önemli hedeflerimiz var. Yeni dönemde artık Bakanlar Kurulu diye bir kuruldan söz etmiyoruz. Bakanlardan oluşan heyetin ismi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi. Onun için bu heyetin toplantısı kabine toplantısı olarak nitelendiriliyor. Sizlerin yükü çok ağır ve çok yaygın. Yeni sistemin bürokratik ayağının en önemli karakteristik özelliklerinin bir tanesi artık bakanlıklarda müsteşar, müsteşar yardımcıları yok. Müsteşar, müsteşar yardımcılıklarının önceki dönemlerde icra ettiği fonksiyonu, görev yaptıkları alanların tamamını bakanlar tarafından önerilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanan sizler tarafından icra edilmektedir."

Hayati Yazıcı'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

