AK Parti'den Adana'da temayül yoklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partilerinde artık temayül yoklamalarını elektronik ortamda yapacaklarını belirterek, "Bunu yapmamızdaki en önemli nedenlerden bir tanesi israfı ortadan kaldırmak, hem zaman israfını hem de kağıt, zarf, sandık gibi harcamaları minimize etmek." dedi.

Şahin, partisinin Adana İl Teşkilatı tarafından Yüreğir Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklaması öncesi yaptığı konuşmada, çalışmanın Adana'ya, partiye, ülkeye, demokrasiye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Beraberindeki heyetle temayül yoklamasına refakat etmek üzere kentte geldiklerini vurgulayan Şahin, adayların tespitiyle ilgili yol gösterici ve ışık tutucu olması amacıyla temayül yoklamasının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Temayül yoklamasının bugüne kadar geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiğini hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren çalışmalarımızı artık elektronik temayül şekliyle sürdüreceğiz. Bunu yapmamızdaki en önemli nedenlerden bir tanesi israfı ortadan kaldırmak, hem zaman israfını hem de kağıt, zarf, sandık gibi harcamaları minimize etmek. Ayrıca oy sayımıyla ilgili olarak çok daha hızlı, çok daha sıhhatli sonuçlara ulaşmayı e-temayül uygulamasıyla hedeflemekteyiz. Bugün saat 16.00 itibariyle bu temayül yoklamamız sona erdiğinde 10-15 dakikalık süre sonra bu sonuçlar genel merkezimizin ilgilileri tarafından görülebilecek. Bu sonuçları yalnızca genel merkezimiz, genel başkanımız, kurullarımız karar alma süreçlerinde kullanacaklar, biz de dahil olmak üzere bu sonuçları bilemeyeceğiz. Kamuoyuna da ilan edilmeyecek."