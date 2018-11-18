HABER

AK Parti'den Adana'da temayül yoklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: - "Bugünden itibaren çalışmalarımızı artık elektronik temayül şekliyle sürdüreceğiz. Bunu yapmamızdaki en önemli nedenlerden bir tanesi israfı ortadan kaldırmak, hem zaman israfını hem de kağıt, zarf, sandık gibi harcamaları minimize etmek" - "Ayrıca oy sayımıyla ilgili olarak çok daha hızlı, çok daha sıhhatli sonuçlara ulaşmayı e-temayül uygulamasıyla hedeflemekteyiz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partilerinde artık temayül yoklamalarını elektronik ortamda yapacaklarını belirterek, "Bunu yapmamızdaki en önemli nedenlerden bir tanesi israfı ortadan kaldırmak, hem zaman israfını hem de kağıt, zarf, sandık gibi harcamaları minimize etmek." dedi.

Şahin, partisinin Adana İl Teşkilatı tarafından Yüreğir Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklaması öncesi yaptığı konuşmada, çalışmanın Adana'ya, partiye, ülkeye, demokrasiye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Beraberindeki heyetle temayül yoklamasına refakat etmek üzere kentte geldiklerini vurgulayan Şahin, adayların tespitiyle ilgili yol gösterici ve ışık tutucu olması amacıyla temayül yoklamasının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Temayül yoklamasının bugüne kadar geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiğini hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren çalışmalarımızı artık elektronik temayül şekliyle sürdüreceğiz. Bunu yapmamızdaki en önemli nedenlerden bir tanesi israfı ortadan kaldırmak, hem zaman israfını hem de kağıt, zarf, sandık gibi harcamaları minimize etmek. Ayrıca oy sayımıyla ilgili olarak çok daha hızlı, çok daha sıhhatli sonuçlara ulaşmayı e-temayül uygulamasıyla hedeflemekteyiz. Bugün saat 16.00 itibariyle bu temayül yoklamamız sona erdiğinde 10-15 dakikalık süre sonra bu sonuçlar genel merkezimizin ilgilileri tarafından görülebilecek. Bu sonuçları yalnızca genel merkezimiz, genel başkanımız, kurullarımız karar alma süreçlerinde kullanacaklar, biz de dahil olmak üzere bu sonuçları bilemeyeceğiz. Kamuoyuna da ilan edilmeyecek."

Şahin, bugün kentte yaklaşık bin 300 teşkilat mensubunun oy kullanacağını aktararak, adayların belirlenmesi için temayül yoklamasının yanı sıra anketler, görüşmeler, mülakatlar yapılacağını, şehrin nabzını tutan kanaat önderlerinin fikirlerinin alınacağını kaydetti.

Fatih Şahin, bütün bu doneler toplandıktan sonra da en kısa süre içerisinde adayları kamuoyuyla paylaşacaklarını ve güçlü bir şekilde sahaya ineceklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de temayül yoklamasının seçimlerin kazanılmasına katkı sağlaması noktasında önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından elektronik ortamda gerçekleştirilen temayül yoklamasına geçildi.

PARTNERYılanın içini gören... Gözlerinize inanamayacaksınız! Yılanın içini gören... Gözlerinize inanamayacaksınız!
CHP'li Bircan hayatını kaybetti (3)CHP'li Bircan hayatını kaybetti (3)
CHP'li Salıcı, İzmir'de 1815 aday adayına konuştuCHP'li Salıcı, İzmir'de 1815 aday adayına konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İlginizi Çekebilir

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

AK Parti'de temayül yoklaması! 81 ilde başladı

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

Ertuğrul Günay'dan gözaltılara tepki: Haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.