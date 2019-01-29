AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugünden başlayarak 31 Mart'a kadar durmayacağız, yorulmayacağız, koşacağız, sandıklara damga vuracağız. Yorulmak bizim için ayıptır, bizim lugatımızda yoktur, usanmak bizim kitabımızda yazmaz." dedi. Çelik, TÜYAP Fuar Alanı'nda partililerin katılımıyla düzenlenen "Vefa Yemeği"nde yaptığı konuşmada, Adana'nın Cumhur İttifakı adaylarının bugün açıklandığını anımsattı. Osmalı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde "hasta adam" olarak nitelendirildiğini, buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla çıkıldığını belirten Çelik, ayrıca 1990'lı yıllarda Batı basınında Türkiye'nin yine aynı benzetmeye maruz kaldığını, buradan da Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıkıldığını ifade etti. Çelik, Türkiye'nin siyasi tarihi boyunca, milletin yönetimde söz sahibi olması için gerçekleşen en büyük devrimlerden ilkinin çok partili hayata geçiş, ikincisinin ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ikinci büyük bir sınava gidiyoruz. O da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde yerel seçimlere gidiyoruz. İlk sınavımızı veriyoruz. Başka bazı siyasi oluşumlar seçimden, vatandaşa gitmekten korkarlar ama bizler AK Partililer seçimi bir şölen gibi, bayram gibi karşılarız. Halkımızla buluşmak, sandıkla buluşmak için heyecan duyarız. O sebeple önümüze gelen ikinci büyük sınav, AK Partililer için bir demokrasi şölenidir, bayramıdır. Bu bayrama Adana'da inşallah en güçlü şekilde gireceğiz."

Geçen yılın "ibretlik" geçtiğini vurgulayan Çelik, "Bakın bir CHP milletvekili çıktı, 'Bize bazı savcılar diyor ki AK Parti'yi iktidardan indirin, biz onları nasıl yargılayacağımızı biliyoruz' dedi. Bu Yassıada zihniyetinin ne kadar diri olduğunu, kuvvetli olduğunu gösteren önemli bir gösterge. CHP'ye çağrı yaptık, 'Bu milletvekilinizle ilgili gereğini yapın, bu Yassıada zihniyetini dillendirenle ilgili gereğini yapın' dedik ama yapmadılar." ifadesini kullandı. Çelik, güçlü ve beraber olmaları gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Geçen günlerde Kılıçdaroğlu yine ahlak dışı bir iddiayı dillendirmiş. Cumhurbaşkanımıza, yine tek adam rejiminden bahsederek 'diktatör' demiş. Ben diktatörün ne olduğunu burada uzun uzun anlatırım ama vakit almamak için tek bir örnek vereceğim. Diktatörler halkı gördüklerinde korkarlar, halktan saklanırlar, kaçarlar, halka karşı tankın, topun, tüfeğin arkasına saklanırlar. Oysa bizim Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz gecesi halkıyla beraber tanka, topa, tüfeğe direnirken Kılıçdaroğlu tankaların yol verdiği yerden kendisini güvenli bir limana attı."

- "31 Mart'a kadar durmayacağız" Çelik, 31 Mart akşamı, Türkiye haritasının televizyonlarda AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın rengiyle boyandığı zaman demokrasinin gelişmesini, kardeşlik, birlik, dirlik isteyenlerin ve büyük Türkiye davasına gönül verenlerin sevineceğini, krizlerle ülkenin tökezlemesini isteyenlerin üzüleceğini anlattı. Herkesin 31 Mart'ta sandığa gitmesini isteyen Çelik, şunları kaydetti: "Bugünden başlayarak 31 Mart'a kadar durmayacağız, yorulmayacağız, koşacağız, sandıklara damga vuracağız. Yorulmak bizim için ayıptır, bizim lügatımızda yoktur, usanmak bizim kitabımızda yazmaz. Koşacağız, koşacağız, koşacağız ve 31 Mart'ta herkesin gözü Adana'dayken Adana'dan Cumhurbaşkanımıza müjde vereceğiz. Yaklaşan demokrasi bayramı en güçlü şekilde Adana'da kutlanacak. Bütün adaylarımızı belediye başkanı yapacağız." - "Cumhur İttifakı masa başında oluşturulmadı" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da bugün Adana'da seçim sürecinin ilk adımını attıklarını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin umudu, mazlum ve mağdur coğrafyaların umudu olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "İnşallah çok daha gelişerek, büyüyerek Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü bir Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Bugün, Adana'daki Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısının belki de Türk siyasi hayatında bir ilk olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "Kolay olmayan bir süreçti ama bugünkü o birlik beraberlik ruhu, ben inanıyorum, tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılacak. Cumhurbaşkanımızın emaneti Cumhur İttifakı masa başında oluşturulmuş bir birliktelik değil. Geçmişi, bugünü var ve geleceği olacak. Özellikle 15 Temmuz gecesi başlayan o ruhun devamı. 16 Nisan, 7 Ağustos, 24 Haziran'daki o birlik beraberliğin devamı niteliğinde. İnşallah 31 Mart'ta bu birlik beraberlik ruhunu zaferle taçlandırarak, önümüzdeki 4,5-5 sene boyunca biliyorsunuz seçim olmayacak, sadece hizmetleri konuşacağımız, sadece Türkiye'nin nasıl daha büyük, daha güçlü olacağını konuşacağımız, büyük yatırımları, atılımları yapacağımız önemli bir 5 sene gelecekte bizi bekliyor olacak. O yüzden 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkmak zorundayız." Sarıeroğlu, gün içinde MHP ile karşılıklı ziyaretlerde bulunduklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emanetine nasıl sahip çıktıklarını teşkilatlarıyla birlikte gösterdiklerini anlatan Sarıeroğlu, şunları söyledi: