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AK Parti'den "aday değiştirileceği" iddialarına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 13:55 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "(AK Parti'nin iki büyükşehirde aday değiştirmeyi planladığı ve anket yapıldığı iddiası) Aday açıklanan yerlerde herhangi bir anket çalışmamız söz konusu değildir. Samsun, Urfa'da böyle bir durumun olduğuna dair gazetelere yansıyan bazı haberler söz konusu oldu. Bu tarzda işlemleri biz yakinen takip ediyor, orada anket yapan ve yaptıranları hukuk çerçevesinde tespit etmeye gayret ediyoruz" - "Bu tespit neticesinde, hukuken buna imkan bulabilirsek, anketi yapan ve yaptıran kişiler, parti üyemiz ise görevi ne olursa olsun disipline sevk edilecektir"

AYNUR EKİZ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, aday açıklanan yerlerde herhangi bir anket çalışmalarının söz konusu olmadığını belirterek, "Samsun, Urfa'da böyle bir durumun olduğuna dair gazetelere yansıyan bazı haberler söz konusu oldu. Bu tarzda işlemleri biz yakinen takip ediyor, orada anket yapan ve yaptıranları hukuk çerçevesinde tespit etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Hamza Dağ, bir gazetede yayımlanan "AK Parti'nin iki büyükşehirde aday değiştirmeyi planladığı, bunun için Samsun ve Şanlıurfa'da anket yapıldığı" iddialarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 74 il belediye başkan adayını açıkladığını hatırlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Aday açıklanan yerlerde herhangi bir anket çalışmamız söz konusu değildir. Bazen biz de buna dair duyumlar alıyoruz. Samsun, Urfa'da böyle bir durumun olduğuna dair gazetelere yansıyan bazı haberler söz konusu oldu. Bu tarzda işlemleri yakinen takip ediyor, orada anket yapan ve yaptıranları hukuk çerçevesinde tespit etmeye gayret ediyoruz. Bu tespit neticesinde, hukuken buna imkan bulabilirsek, anketi yapan ve yaptıran kişiler, parti üyemiz ise görevi ne olursa olsun disipline sevk edilecektir."

- "Yeteneğini Hollywood filmlerinde değerlendirmeli"

Dün bir gazetede yer alan "Anketler, MİT'in görev alanı mı?" başlıklı köşe yazısında kendi isminin de geçtiği bir iddianın hatırlatılması üzerine Dağ, şunları kaydetti:

"Aslında herkes bir şeyler yazar. Her yazılana da cevap vermek durumunda olduğumuz kanaatinde değilim. Ancak bu yazıdan yola çıkarak hem bazı fitne noktasında hususların ortaya çıkartıldığını aynı zamanda da ulusal gazetelerde bunun haber yapıldığını, yaptırıldığını gördük. Açıkçası hayal dünyasında, bilim kurgu kitaplarında hatta filmlerinde yaşanabilecek bir hadise.

Benim bu yazıyı yazan arkadaşa tavsiyem şudur; kendisi hayal dünyasındaki bu yeteneğini Hollywood filmlerinde, Türk sinemasında değerlendirirse millete, insanlara çok daha faydalı olur. Bu konuyla ilgili hukuki süreci başlatıyoruz. Hem tekzip konusunda hem de hukukçu arkadaşlarla değerlendirme sonucunda tazminat davası açma konusunda gerekli işlemleri başlatacağız."

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