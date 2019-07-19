AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim incelemesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, onun için güçlü olmak lazım. Bu coğrafya üzerinde oynanan oyunların karşısında hepimizin pürdikkat olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları ile gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya giden Özhaseki, AK Parti teşkilatları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve Ağrılı vatandaşlarla bir araya geldi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyecilik ile ilgili ülkenin tarihindeki önemli dönemleri hatırlatarak, parti olarak başlattıkları belediyecilikle birçok şehrin çehresinin değiştiğini aktardı.

Üniversite yıllarında ülkede sağ-sol kavgalarının olduğunu, bunun şehirler arasına da yayıldığını ifade eden Özhaseki, bu kavganın ardından Türk-Kürt kavgasının başladığını hatırlattı.

Özhaseki, bin yıldır aynı coğrafyayı paylaşan kardeşler arasındaki kavganın anlamsız olduğunu, fitne odaklarının coğrafyada gözlerinin bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti: